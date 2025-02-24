無照騎士遭開單扣車！置物箱藏大量「泡泡瑪特」...一查全是毒

記者張君豪／台北報導

北市敦化南路派出所警員日前在發現一機車騎士神色異常，上前盤發現24歲李姓男騎士無照駕駛，當場依法開單告發，並依規定將扣車移置保管，但李男除了被開罰外，神情還相當緊張，在場警員持續詢問，發現他置物箱內居然有31包毒咖啡及K他命13包，懷疑他應是受聘於藥頭外出送貨，將循線深入追查。



▲李男因無照駕駛遭警方攔查，機車置物箱搜出大批毒品。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，本月16日17時許李男騎乘機車行經北市敦化南路一段，停等紅燈時被巡邏警員發現他神色異常，警員發現他無照駕駛後，當場依法開單舉發，並將機車移置保管。警員注意李男眼神始終飄忽不定、態度十分緊張，懷疑他可能另有違法行為，經進步詢問後，李男坦承車內藏有毒品，並主動從機車置物箱取出印有「泡泡瑪特」圖樣的毒品咖啡包31包及K他命13包。





李男遭警方依觸犯毒品危害防制條例逮捕帶回，李男辯稱毒品是從網路購買要自己使用，但警方懷疑他持有毒品數量遠超過個人吸食的合理範圍，大安警方懷疑李男是外出運送毒咖啡包的小藥頭，訊後將他移送法辦，並循線調查其販毒網絡。

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