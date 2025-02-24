南消二大隊走入麻豆幼兒園防火宣導　防災教育從小扎根

▲台南市消防局第二大隊麻豆消防分隊隊員楊佳勳、廖仲豪及麻豆婦宣分隊人員，聯合前往麻豆幼兒園為師生們進行防災教育。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升孩童及社區民眾的防火防災意識，24日上午，台南市消防局第二大隊麻豆消防分隊隊員楊佳勳、廖仲豪及麻豆婦宣分隊人員，聯合前往麻豆幼兒園為師生們進行防災教育。

活動中，消防隊員詳細講解了地震來襲時的基本避難原則，強調「趴下、掩護、穩住」三步驟，並帶領學童實際操作地震防災模擬及火災逃生演練，讓孩子們透過體驗式學習，掌握災害發生時的正確應對方式，提高自我保護能力。

此外，麻豆消防分隊特別針對家庭常見的炊事不慎引發火災問題，進行深入分析與防災宣導。消防人員提醒民眾，家中應裝設住宅用火災警報器，並選用具備熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常遮斷功能的爐具，以有效降低火災風險，守護居家安全。

市長黃偉哲表示：「面對災害，我們不僅要學習正確的自我保護方式，更應該從小培養孩子們的防災意識，這將對他們一生的安全產生深遠影響。」

消防局李明峯局長強調：讓孩子們認識火源的危險性，並落實「小孩勿玩火」的安全教育，不僅能有效預防意外發生，更是對全家人生命安全的重視與保障。

第二大隊王騰毅大隊長提醒家長，地震發生時，學童的應變反應與行動直接關係到生命安全，及早將防災意識融入日常生活，才能有效提升整體防災能力。