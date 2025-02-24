南消三大隊碁富食品台南廠自衛消防編組及踏勘　提升災時應變能力

▲台南市消防局第三救災救護大隊，選定學甲消防分隊轄內「碁富食品有限公司台南場」實施踏勘及廠商自衛消防編組。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三救災救護大隊為熟悉轄內場所特性，於24日選定學甲消防分隊轄內「碁富食品有限公司台南場」實施踏勘及廠商自衛消防編組，模擬廠內冷凍庫蒸發箱發生火警有濃煙竄出，場所如何應變及消防搶救戰術之應用。

本次情境設定冷凍庫蒸發箱因短路起火，濃煙於走道間竄出造成人員受困，消防局接獲火災通報後，立即出動第三大隊所轄分隊及各式救災車輛，轄區學甲分隊到場，立即依現場位置、建築物結構及周邊救災動線、水源位置等狀況，策定搶救計畫，預擬各種狀況及處置腹案，實施火災搶救指揮作業推演，並進行實地踏勘。

踏勘討論項目包含消防車輛佈署、抵達現場處置作為、消防水源的掌握及選擇、暗室搜索技巧、發光搜索繩運用、熱顯像儀運用、開門程序、MAYDAY自救程序、無線電通訊監控及障礙應變、CCIO指揮架構、幕僚作業分工、救災人員的安全管制和回報機制， RIC（Rapid Intervention Center）快速救援隊進行火場快速救援等演練。

第三大隊陳坤宗大隊長表示，因食品安全廠內動線複雜，逃生及救災容易迷航，配合該場所自衛消防編組，協助消防人員迅速瞭解救援資訊，同時培養彼此間的默契，以利未來緊急狀況下的應對，可讓碁富員工從操作中學習快速通報與初期滅火，並瞭解如何相互配合，以期災害發生時，能有效發揮減災作用。

消防局李明峯局長表示，配合廠內自衛編組的訓練，使消防人員更加熟悉廠區佈局及物質安全特性，了解避難路線規劃及消防設備的正確使用。透過扎實的訓練，自衛消防編組能夠有效避免形式化，真正發揮自救功能，在事故初期迅速應變，進一步減少災害損失。

台南市長黃偉哲呼籲，降低火災風險除了依賴企業自身的管理外，市府團隊也將秉持「精進提升，安全至上」的精神，積極協助企業強化安全措施。