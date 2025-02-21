公共場所施工安全很重要　南消與南區職安處聯手舉辦施工場域安全演習消防演練

▲鑒於台中百貨商場疑似施工造成氣爆之重大災害，台南市消防局與勞動部南區職業安全衛生處，21日聯合舉辦施工場所的消防演練與職業安全講習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鑒於台中百貨商場疑似施工造成氣爆之重大災害，台南市消防局與勞動部南區職業安全衛生處，21日聯合舉辦施工場所的消防演練與職業安全講習，目的是加強施工人員的安全意識及災害時的應變能力，確保施工現場的安全。

活動首先由現場施工人員進行消防演練，內容涵蓋通報119、滅火器初期滅火及避難逃生引導等……；職安處則進行了職業安全衛生法規等內容的分享，強調施工場所的風險辨識與危險源控制。

長黃偉哲表示，施工現場，工人面臨的風險尤為複雜且多樣，常常因各種設備與操作的特殊性，存在較高的火災與職業傷害風險。消防演練與職業安全講習不僅有助於提升施工人員對火災等突發災難的應變能力，更能夠加深大家對工作場所安全的重視。

消防局局長李明峯強調：使用動火前應注意周圍可燃物情況且應備有相關防護設備;遇有增建、改建、修建、變更使用或室內裝修施工致影響原有系統式消防安全設備功能時，其管理權人應責由防火管理人另訂施工中消防防護計畫並於施工3日前向當地消防局提報；未提報者，依規定處新台幣2萬元以上30萬元以下罰鍰。