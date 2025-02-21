南消三大隊去年成功搶救268位民眾　消友會第三辦事處頒發獎勵金

▲台南市消防局三大隊去年成功搶救268位民眾，消友會第三辦事處特頒發獎勵金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會第三辦事處於21日晚上舉行會員大會暨績優警消頒獎儀式，台南市消防局第三救災救護大隊總結2024年度的主要工作成果與貢獻。

在2024年間共執行了災害搶救相關各類任務3054件，成功救出78位民眾；在救護工作方面，共執行了8967件救護任務，其中包括27件ACLS（高級心臟救命術）處置，並成功使5位CPC1（心肺復甦後狀態）的病患出院。對於低血壓和低血糖案件，共進行了179次的靜脈輸液治療，並處理了6件心肌梗塞案件。為表彰在救災、救護工作中的卓越貢獻，消友會第三辦事處共頒發工作及業務獎勵金148700元。此次會員大會不僅是對過去一年工作的總結，也是對未來工作的激勵，旨在進一步提升消防和救護服務的質量，確保市民的生命財產安全。

第三救災救護大隊陳坤宗大隊長表示，台南市消友會第三辦事處是由眾多熱心公益的公司行號及民眾所組成，是本大隊最有力的後盾，近年來協助第三大隊致力推行消防安全之宣導、增進消防人員之保險福利、充實裝備及器材，進而保障民眾生命財產安全，也讓消防局各項消防救災救護的推動工作上讓消防同仁感受到社會溫馨的支持與安心感，增添無比消防士氣，造福市民維護安全。

消防局李明峯局長表示，消友會是消防局最有力的後盾，有消友會的鼓勵、獎勵，讓消防同仁更安心執行各項消防工作，減少市民生命財產損失。