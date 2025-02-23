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揪賴清德綠委烤肉趴「兩大護法」蹊蹺　凌濤嗆：讓你們都巴比Q

▲綠委出席總統賴清德烤肉趴。（圖／翻攝黃捷臉書）

▲綠委出席總統賴清德烤肉趴。（圖／翻攝黃捷臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

身兼民進黨主席的總統賴清德今（23日）約黨籍立委赴總統官邸烤肉，國民黨桃園市議員凌濤批，政府遭砍預算哭窮，卻有錢辦烤肉派對，民進黨團幹事長吳思瑤強調，賴清德上任以來三度宴請綠委，全都自掏腰包，未使用任何公帑。凌濤回擊，場地維護也是全民買單，納稅錢就是遭到浪費，相對剝奪感人民都看在眼裡，民進黨跟吳思瑤這麼愛巴比Q，「小心台灣人民準備讓你們巴比Q！」

凌濤上午批評，民進黨被砍預算就哭窮，卻有錢辦派對，「賴門酒肉臭，路有凍死骨」將成為總統府最佳寫照，卻被吳思瑤打臉，賴擔任總統以來共有三次聚會，前兩次是在餐廳，今天是在官邸烤肉，三次花費都是總統自掏腰包，沒有使用公帑，請國民黨人士不要用錯誤消息帶風向，或做不正確指涉。

凌濤隨後再指，過去綠委愛在哪一家餐廳自費飲宴沒人有意見，但賴清德總統這次把「總統官邸」當成民進黨中央，跟黨籍立委討論大惡罷，光場地耗損維護就是全民買單，人民納稅錢就是如此遭到浪費，稱什麼自費都是在洗地。

凌濤也評論官邸照片賴總統致詞，旁邊坐著「兩大護法」正是演雙簧的主角，卓榮泰與柯建銘。兩位幕後藏鏡人、加上一位不及格的演員，連袂同框，如同宣示他們不演了，執意要發起大惡罷時代，破壞台灣民主。

凌濤提及，奉勸柯建銘、吳思瑤不要小看民意的憤怒，「賴門酒肉臭，路有凍死骨」，相對剝奪感人民都看在眼裡，「民進黨跟吳思瑤這麼愛巴比Q，小心台灣人民準備讓你們巴比Q！」

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