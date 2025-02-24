「藍8綠4」立委危險名單曝！　最可能進入罷免二階

▲大罷免潮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者張靖榕／綜合報導

全國立委大罷免行動截至目前，共有34位國民黨立委、17位民進黨立委的罷免案已送至中選會。不過由於第二階段罷免連署門檻為第一階段的10倍，而且僅有60天連署時間，專家分析認為，最終能成功進入罷免投票的立委可能僅5到6人，不至於形成所謂的「大罷免」。

根據《選罷法》，罷免第一階段需獲得該選區選舉人總數1%的提議，而第二階段則需達到10%連署。但由於資料造冊等行政作業時間，實際可執行的連署時間可能僅剩40天，進一步提高了罷免門檻。

《聯合報》報導，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，通過第二階段的難度遠高於第一階段，如果沒有主要政黨全力介入，罷免行動恐怕難以成功。目前，藍綠雙方雖然表面上支持罷免運動，但實際行動上仍存在觀望態度，使民間發起的罷免行動陷入困境。

作家「漂浪島嶼」分析，影響罷免因素主要2個，第一是第三勢力得票數，若第三勢力在2024年選舉時分散選票，如今票源集中到單一陣營，可能對罷免形成助力；第二是當選者與落選者票數差距，若兩者在5000票差距內，則可能因當前的政治氛圍而面臨更高罷免風險。

綜合這些標準，再加上已提交中選會的罷免名單，分析指出以下立委在第二階段罷免連署可能通過的機率較高：

國民黨：李彥秀、葉元之、涂權吉、廖偉翔、林思銘、游顥、丁學忠、黃建賓

民進黨：吳思瑤、吳沛憶、張宏陸、陳俊宇