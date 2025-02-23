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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡正元轟白宮前副顧問：白色騙子　來台吹牛騙錢、當台灣人盤仔

▲▼前立委蔡正元。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨前立委蔡正元。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

美國前國安副顧問博明（Matthew Pottinger）近日在台灣出席《沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動》新書發表會，也受邀參與哈利法克斯國際安全論壇（HFX），更入府與總統賴清德會晤。對於博明，前國民黨立委蔡正元23日表示，博明根本是白色騙子，「來台灣吹牛騙錢，真的當台灣人是盤仔」。

蔡正元表示，博明根本就是一個白色騙子，他畢業於美國一所三流大學，只唸了幾年的「美國中文系」，從軍當了幾年軍事新聞記者，專長卻是「拍馬屁」，攀衍到上一任的川普，混了一個「副國家安全顧問」的缺，其實不過是一個招搖撞騙，不學無術的馬屁蟲。

蔡正元指出，博明娶了台灣女子，卻愛來台灣募款騙錢，這次跑來台灣宣傳他的新書，和他自以爲是的「大戰略」，他宣稱台灣海峽是護城河，也是解放軍的墳場，他也不看看美國智庫CSIS和CIA蘭德公司所做的兵推，看看台灣是誰的墳場，還有台灣海峽在現代戰爭武器中，還有什麼護城作用？

蔡正元認為，博明的水平比起俄烏戰爭前，一堆美國白色撈仔還要差，這些撈仔一批批跑去烏克蘭，宣傳烏克蘭的偉大防線，必將成爲埋葬俄軍的墳場，讓烏克蘭自以爲是的「抗俄保烏」，現在那些撈仔都不見人影，撈了錢還不敢作售後服務。

蔡正元表示，台海發生戰爭時，博明應該以台灣女婿的身份，跑去台灣西岸海灘上，好好參觀解放軍怎麼跨過墳場，用實踐證明自己的「海峽墳場論」，有種就不要待在美國，邊喝咖啡邊看台灣變墳場，像那位「一日烏克蘭人」那種德性，邊喝咖啡邊看烏克蘭變墳場，還可以當國安會副秘書長那種痞樣，但至少那位「台灣國安副座」唸的書，比博明這位「美國國安副座」多那麼一點點，博明還敢來台灣吹牛騙錢，真的當台灣人是盤仔。

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