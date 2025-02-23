國民黨台南市新春團拜　朱立倫、謝龍介團結力量為民打拼

▲中國國民黨台南市黨部23日上午舉辦2025年新春團拜，主席朱立倫、市黨部主委暨立委謝龍介等人到場互道恭喜，期盼國民黨黨運昌隆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中國國民黨台南市黨部23日上午舉辦2025年新春團拜，主席朱立倫、市黨部主委暨立委謝龍介、組織發展委員會主委暨立委許宇甄、副秘書長江俊霆、市議員王家貞、尤榮智、蔡育輝、盧崑福、中常委邱素蘭及黨籍里長、幹部等，共同參與新春團拜互道恭喜，期盼國民黨黨運昌隆，現場氣氛熱鬧溫馨。

主席朱立倫說，過去1年立法院國民黨團與謝龍介立委推動許多福國利民的法案，修正後財劃法讓台南市1年能增加163億分配款，4年就有652億，民進黨不但反對財劃法，也反對國民黨提還稅方案1萬元。美國總統川普考慮要全民普發5000美元，新加坡還稅於民要發近2萬台幣，美國、新加坡都說要退稅，新加坡做第6次，美國也不是第一次做，其他國家都是執政黨在宣布，我們卻是執政黨反對。

朱立倫說，除了財劃法，立法院國民黨團去年還「戰」什麼？就是80歲以上老人要僱用看護、外籍看護工，可以免除巴氏量表，不要再到醫院檢查造成老人困擾。80歲以上老人的子女要花錢請看護竟然不行，國民黨團堅持，民進黨團反對，經過立法院表決已通過未來不必巴氏量表也能依需求申請看護。

主委謝龍介說，台南鄉親對現任總統，算最疼惜、一路疼惜，從國代、立委、市長、行政院長到當選總統，賴清德在全國得票率40％，當選並取得政權，我們有說要罷免嗎？沒有呀！就請他好好做。基隆市長謝國樑得票率52％當選，只因為民進黨選輸，就發動罷免，現在又要罷免國民黨區域立委41位，民進黨現在是「搏輸筊起蝦龜」，國家的民主可以這樣一直亂下去嗎？

謝龍介表示，我們現在面臨很嚴肅的挑戰，國民黨立法院黨團就是不斷、不斷地出來撥亂反正。今年編列近3兆總預算，編給行政團隊是最多錢的，結果「袂曉駛船嫌溪彎」，說沒錢，沒辦法做下去了，這個政府沒辦法做，「你們換人做就好了，不是嗎？改變最大的力量就是民間的力量，太多鄉親想要改變，改變的聲音要擴散，要相信團結的力量，讓我們作伙來打拼」。