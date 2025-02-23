　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

國民黨台南市新春團拜　朱立倫、謝龍介團結力量為民打拼

▲中國國民黨台南市黨部23日上午舉辦2025年新春團拜，主席朱立倫、市黨部主委暨立委謝龍介等人到場互道恭喜，期盼國民黨黨運昌隆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中國國民黨台南市黨部23日上午舉辦2025年新春團拜，主席朱立倫、市黨部主委暨立委謝龍介等人到場互道恭喜，期盼國民黨黨運昌隆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中國國民黨台南市黨部23日上午舉辦2025年新春團拜，主席朱立倫、市黨部主委暨立委謝龍介、組織發展委員會主委暨立委許宇甄、副秘書長江俊霆、市議員王家貞、尤榮智、蔡育輝、盧崑福、中常委邱素蘭及黨籍里長、幹部等，共同參與新春團拜互道恭喜，期盼國民黨黨運昌隆，現場氣氛熱鬧溫馨。

主席朱立倫說，過去1年立法院國民黨團與謝龍介立委推動許多福國利民的法案，修正後財劃法讓台南市1年能增加163億分配款，4年就有652億，民進黨不但反對財劃法，也反對國民黨提還稅方案1萬元。美國總統川普考慮要全民普發5000美元，新加坡還稅於民要發近2萬台幣，美國、新加坡都說要退稅，新加坡做第6次，美國也不是第一次做，其他國家都是執政黨在宣布，我們卻是執政黨反對。

▲中國國民黨台南市黨部23日上午舉辦2025年新春團拜，主席朱立倫、市黨部主委暨立委謝龍介等人到場互道恭喜，期盼國民黨黨運昌隆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

朱立倫說，除了財劃法，立法院國民黨團去年還「戰」什麼？就是80歲以上老人要僱用看護、外籍看護工，可以免除巴氏量表，不要再到醫院檢查造成老人困擾。80歲以上老人的子女要花錢請看護竟然不行，國民黨團堅持，民進黨團反對，經過立法院表決已通過未來不必巴氏量表也能依需求申請看護。

▲中國國民黨台南市黨部23日上午舉辦2025年新春團拜，主席朱立倫、市黨部主委暨立委謝龍介等人到場互道恭喜，期盼國民黨黨運昌隆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

主委謝龍介說，台南鄉親對現任總統，算最疼惜、一路疼惜，從國代、立委、市長、行政院長到當選總統，賴清德在全國得票率40％，當選並取得政權，我們有說要罷免嗎？沒有呀！就請他好好做。基隆市長謝國樑得票率52％當選，只因為民進黨選輸，就發動罷免，現在又要罷免國民黨區域立委41位，民進黨現在是「搏輸筊起蝦龜」，國家的民主可以這樣一直亂下去嗎？

▲中國國民黨台南市黨部23日上午舉辦2025年新春團拜，主席朱立倫、市黨部主委暨立委謝龍介等人到場互道恭喜，期盼國民黨黨運昌隆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

謝龍介表示，我們現在面臨很嚴肅的挑戰，國民黨立法院黨團就是不斷、不斷地出來撥亂反正。今年編列近3兆總預算，編給行政團隊是最多錢的，結果「袂曉駛船嫌溪彎」，說沒錢，沒辦法做下去了，這個政府沒辦法做，「你們換人做就好了，不是嗎？改變最大的力量就是民間的力量，太多鄉親想要改變，改變的聲音要擴散，要相信團結的力量，讓我們作伙來打拼」。

▲中國國民黨台南市黨部23日上午舉辦2025年新春團拜，主席朱立倫、市黨部主委暨立委謝龍介等人到場互道恭喜，期盼國民黨黨運昌隆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／王博玄演守備美技　中華3局上0比2落後
快訊／穩住！徐翔聖化解得點圈危機　中華2局上0比2尼加拉瓜
快訊／張育成安打、得點圈殘壘！　中華1局0比2尼加拉瓜
不是黛咪摩爾！「蜘蛛人」女友爆是《捍衛戰士》鳳凰　合照曝光
資格賽每場壓力都很大　周思齊看大聯盟限時規定：中職只能參考

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國民黨台南市新春團拜　朱立倫、謝龍介團結力量為民打拼

九族櫻花祭邀咖啡茶農與詩人畫家對話　最佳賞櫻期延續至3月上旬

台東「歲時祭儀 報訊記者會」北車登場　饒慶鈴邀民眾共迎豐年祭

林聰明沙鍋魚頭二代店推鍋品　大雅路美食商圈吃的到

台東增設3處營養推廣中心　營養師深入社區提供服務

台南做工行善團接力修繕　馬不停蹄助弱勢家庭

身心障礙者權利公約巡迴劇場反響熱烈　黃偉哲落實身心障礙者權益

天靈慈善會助弱勢家庭安心過冬　黃偉哲籲讓愛傳遞不間斷

打開家門讓愛住進來！花蓮招募寄養家庭　提高照養費用

加拿大參議員訪團拜會南市府　黃偉哲盼與民主盟友齊心守護台灣

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

火鍋店店員端超音波照給驚喜！爸媽得知女兒懷孕哭了

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

女替身演員危險畫面曝　《漂白》遭轟出面聲明

謝金燕秀美腿跳「肯恰那」 喊：50歲正是拚的年紀！

國民黨台南市新春團拜　朱立倫、謝龍介團結力量為民打拼

九族櫻花祭邀咖啡茶農與詩人畫家對話　最佳賞櫻期延續至3月上旬

台東「歲時祭儀 報訊記者會」北車登場　饒慶鈴邀民眾共迎豐年祭

林聰明沙鍋魚頭二代店推鍋品　大雅路美食商圈吃的到

台東增設3處營養推廣中心　營養師深入社區提供服務

台南做工行善團接力修繕　馬不停蹄助弱勢家庭

身心障礙者權利公約巡迴劇場反響熱烈　黃偉哲落實身心障礙者權益

天靈慈善會助弱勢家庭安心過冬　黃偉哲籲讓愛傳遞不間斷

打開家門讓愛住進來！花蓮招募寄養家庭　提高照養費用

加拿大參議員訪團拜會南市府　黃偉哲盼與民主盟友齊心守護台灣

不斷更新／王博玄第7安全隊最多！演守備美技　中華3局上0比2落後

快訊／不敵球王林詩棟　林昀儒亞洲盃男單第4名作收

蘇打綠飆經典對唱歌...青峰爆「大咖原唱本人在現場」！　馨儀嚇到發抖

從叛逆少年到志工服務　她如何在絕境中逆轉人生

不是黛咪摩爾！「蜘蛛人」安德魯女友爆是《捍衛戰士》鳳凰　合照曝光

香水才噴就散！「5個方法」增加持香度　乳液後使用更好附著

資格賽每場壓力都很大　周思齊看大聯盟限時規定：中職只能參考

國民黨台南市新春團拜　朱立倫、謝龍介團結力量為民打拼

Cheap分析胡瓜進軍YT成功「3大因素」！　揭關鍵：別人很難複製

柯基經過全家門口「激動狂吠＋暗中觀察」　全因那隻貓！

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

地方熱門新聞

中橫便道落石砸電纜線引火災

安倍昭惠夫人盛讚台南芒果好吃

桃園百歲鄰長江呂鑾退休　祝福場面好溫馨

加拿大參議員訪團拜會南市府黃偉哲盼盟友齊心守護台灣

台南做工行善團接力修繕助弱勢家庭

國民黨台南市新春團拜朱立倫、謝龍介團結為民打拼

林聰明沙鍋魚頭二代店推鍋品　大雅路美食商圈吃的到

新北首例里長罷免案未過　林富萬謝里民

天靈慈善會助弱勢家庭安心過冬

身心障礙者權利公約巡迴劇場反響熱烈

港務公司今年招考228人　起薪最高5.6萬

台東縣府攜手公所　強化在地公務人才專業職能

九族櫻花祭　邀咖啡茶農與詩人畫家對話

嘉縣特搜隊與四大醫護模擬操演　展現專業能力

更多熱門

相關新聞

蔡正元轟白宮前副顧問：白色騙子　來台吹牛騙錢、當台灣人盤仔

蔡正元轟白宮前副顧問：白色騙子　來台吹牛騙錢、當台灣人盤仔

美國前國安副顧問博明（Matthew Pottinger）近日在台灣出席《沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動》新書發表會，也受邀參與哈利法克斯國際安全論壇（HFX），更入府與總統賴清德會晤。對於博明，前國民黨立委蔡正元23日表示，博明根本是白色騙子，「來台灣吹牛騙錢，真的當台灣人是盤仔」。

揪賴清德烤肉趴蹊蹺　凌濤：讓你們巴比Q

揪賴清德烤肉趴蹊蹺　凌濤：讓你們巴比Q

藍明開研討會　主攻普發現金、還七天假

藍明開研討會　主攻普發現金、還七天假

爆曹興誠信用破產　翁曉玲：1500萬捐清大了嗎

爆曹興誠信用破產　翁曉玲：1500萬捐清大了嗎

綠罷藍委　藍營爆：找染毒被捕的人宣講

綠罷藍委　藍營爆：找染毒被捕的人宣講

關鍵字：

國民黨台南新春團拜朱立倫謝龍介打拼

讀者迴響

熱門新聞

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

磁吸行動電源忽爆炸！她點出「品牌」

「做到一半軟掉」　醫：很常見！大家不好意思講而已

西班牙9比1南非　中華隊爭經典賽門票靠自己

她被3屁孩闖門性侵　身旁男友救不了

急診醫學會：急診壅塞已達前所未有嚴重

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年第一人」

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！

李宗賢重要2分砲！一情況失分率將決定命運

即／台中市議員古秀英嚴重車禍！　父傷重不治

不用量體重！「4徵兆中2」＝脂肪燃燒中　醫：放屁變多了

尼加拉瓜隊宣布對台灣先發投手換人了

高雄豬腳店停業竟惹到綠粉！486：廢物倒了最好

超商咖啡「買1送1、買2送2」齊發

快訊／10級強風要來了　今變天「下最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面