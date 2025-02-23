國民黨明開研討會主攻民生法案　優先推「普發現金、還七天假」

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院新會期將在25日開議，國民黨明（24日）將循例召開立法實務研討會，在大罷免潮來臨之下另闢戰場，將陸續推出23項民生法案。國民黨團書記長王鴻薇指出，除了配合黨中央提出的訂定「AI基本法」、核電延役並將核家園改成非碳家園，以及推動「長照保險法」之外，黨團內部也會將「還稅於民」普發現金及「還勞工國定假日」列為優先法案。

王鴻薇說明，國民黨將配合黨中央優先推動「AI基本法」，能源政策部分，將討論「核電合一」方案，並計畫將現行的「非核家園」政策改為「非炭家園」，確保能源轉型與環保需求兼顧。

同時，王鴻薇提到，國民黨將推動「長照保險法」，建立長照保險制度，以確保長者獲得更完善的照護支持。國民黨立法院黨團內部則將重點放在推動漁民權益相關法案，包括「還稅於民」，並提出普發現金與增加勞工國定假日等優先法案。此外，「營養午餐法」與強化「打詐相關法案」也列入重點項目，期盼減少詐欺犯罪，保障民眾財產安全。

至於外界質疑國民黨推動政治性法案的說法，王鴻薇駁斥，這些指控多來自側翼放話，並不符合事實。她強調，去年立法院通過多項重要民生法案，包括「80歲以上免巴士量表」、「學生輔導法」、「揭弊者保護法」及「運動部相關法令」，均是由國民黨立委積極推動。此外，國民黨主導的「打詐四法」亦為保障民眾權益的重要立法。

對於部分指控稱國民黨僅在面對罷免壓力時才推動法案，王鴻薇強調，國民黨在過去一年已提出眾多具體民生法案，成效有目共睹，呼籲各界回歸理性討論，關注法案本身對社會的實質影響。