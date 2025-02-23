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「巨型天坑」炸出地表！巴西社區掛在懸崖邊　驚悚空拍曝光

▲▼巴西亞馬遜城市、位於馬蘭勞州（Maranhão）的布里蒂庫普（Buriticupu）驚現巨型天坑。（圖／路透）

▲布里蒂庫普驚現巨型天坑，緊鄰住宅區，且範圍持續擴大。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

巴西城鎮「布里蒂庫普」（Buriticupu）出現巨型天坑，從空中俯瞰，宛如地表被炸出大洞，而附近的住宅社區只差一步之遙、緊鄰深淵，導致上千人面臨失去家園的風險，市政府也宣布進入緊急狀態。

布里蒂庫普位於馬蘭勞州（Maranhão）的亞馬遜地區，人口僅約5.5萬人，如今隨著天坑不斷擴大，已有數棟建築物被毀，高達1200人恐怕無家可歸。

▲▼巴西亞馬遜城市、位於馬蘭勞州（Maranhão）的布里蒂庫普（Buriticupu）驚現巨型天坑。（圖／路透）

▲▼巴西亞馬遜城市、位於馬蘭勞州（Maranhão）的布里蒂庫普（Buriticupu）驚現巨型天坑。（圖／路透）

路透社報導，布里蒂庫普的天坑問題，已經持續至少30年，而且風險不斷攀升。此類大規模的土壤侵蝕，在當地被稱為「voçoroca」，這是一個源自原住民語的詞彙，意思是「撕裂大地」，也就是天坑的意思。

這次事件肇因包括，雨水緩慢侵蝕脆弱的砂質土壤、森林砍伐、建築工程規劃不佳等。而市府在本月稍早發布緊急狀態時指出，天坑「在過去幾個月裡，規模急遽擴大，並且明顯接近住宅區。」

▲▼巴西亞馬遜城市、位於馬蘭勞州（Maranhão）的布里蒂庫普（Buriticupu）驚現巨型天坑。（圖／路透）

馬拉尼昂聯邦大學（Federal University of Maranhao）地理學家、教授法里亞斯（Marcelino Farias）說，在像現在這樣的暴雨時期，問題變得更糟糕。當地公共工程秘書長、工程師盧卡斯（Lucas Conceiçao）批評，市府顯然沒有能力，替複雜的天坑問題找到解決方案。

65歲居民安東妮亞（Antonia dos Anjos）已經在這裡住了22年，她擔心很快就會出現更多天坑，「危險就在我們面前，沒有人知道大洞會出現在哪裡。」

整排矮房「掛在懸崖上」差一步就墜谷！　居民集體拒絕搬家

 
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