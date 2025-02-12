火燒屁股！Motorola手機「放口袋突爆炸」　恐怖畫面曝光

▲有一名女子在商場購物時，放在牛仔褲後口袋的手機突然爆炸起火。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

巴西戈亞斯州（Goiás）發生一起驚險意外，有一名女子在商場購物時，放在牛仔褲後口袋的手機突然爆炸起火，導致女子嚴重燒傷，當時商店內的監視器也錄下整個恐怖過程。

???? Las cámaras de seguridad de una tienda en Anápolis, Brasil, registraron el sorpresivo accidente que protagonizó una de las compradoras mientras hacía la fila para pagar. La mujer llevaba su teléfono en el bolsillo de atrás cuando este explotó y prendió fuego. pic.twitter.com/1Bg0duSzM9 — Meganoticias (@meganoticiascl) February 11, 2025

根據巴西媒體g1報導，這起事件發生在本月8日，當時有一名女子正和丈夫在當地商場逛街，從監視器拍到的話可以看到，女子的牛仔褲後口袋竟突然爆炸起火，且火勢一路直竄到她的肩膀，讓她嚇得立刻逃離現場，手上的物品全掉到地上，丈夫也試著替她滅火。

這名女子的丈夫在接受訪問時表示，爆炸的手機為Motorola E32，購買至今僅1年，而妻子事發後被送往醫院，經診斷確認身上有一級及二級燒傷，需接受治療。

Motorola也發布聲明表示，他們已經主動聯繫消費者，準備展開詳細調查，並針對手機進行技術分析，以釐清事故原因，「我們始終將消費者安全視為首要任務，所有產品皆經過嚴格測試，確保符合最高品質標準，提供安全的使用體驗。」