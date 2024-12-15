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整排矮房「掛在懸崖上」差一步就墜谷！　居民集體拒絕搬家

▲▼整排矮房「掛在懸崖上」差一步就墜谷！　居民拒絕搬家。（圖／路透）

房屋距離墜谷只剩下幾步之遙，但居民依然拒絕搬家。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

玻利維亞第二大城市「埃爾阿爾托」（El Alto）出現驚險景象，只見一整排矮房被漆成糖果般的繽紛色彩，看起來別緻可愛，定睛一看卻緊鄰懸崖峭壁，只差幾步之遙就會墜入深淵。儘管隨時都有可能崩塌，居民卻始終不願意搬家。

路透社報導，這些岌岌可危的房屋，通常住著安地斯薩滿巫師「亞提里」（yatiris），他們在這裡供奉大地之母「帕查瑪瑪」（Pachamama），由於屋況險峻，距離墜谷只剩下一個狹窄窗台的距離，因此被當地人稱為「自殺之家」。

▲▼整排矮房「掛在懸崖上」差一步就墜谷！　居民拒絕搬家。（圖／路透）

▲▼整排矮房「掛在懸崖上」差一步就墜谷！　居民拒絕搬家。（圖／路透）

市長辦公室秘書帕里（Gabriel Pari）說，「這個山谷的懸崖是90度。這正是為什麼，我們希望他們離開這個地方，如果他們不想要離開，我們將不得不使用武力。」

儘管懸崖持續遭到侵蝕，氣候變遷帶來的暴雨及全球暖化，進一步加速破壞房屋地基，薩滿巫師們依然拒絕搬離。他們堅稱，會努力照顧好土質，把雨水引流到其他地方。

▲▼整排矮房「掛在懸崖上」差一步就墜谷！　居民拒絕搬家。（圖／路透）

▲▼整排矮房「掛在懸崖上」差一步就墜谷！　居民拒絕搬家。（圖／路透）

其中一名薩滿巫師齊瓦（Gabriel Lopez Chiva）更表示，他有信心帕查瑪瑪會保護自己，「我們可以舉行獻祭儀式作為一種報酬，這樣土地就不會移動……相反地，它會穩定下來。」

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