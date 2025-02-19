14歲少年玩網路挑戰！死蝴蝶混水「注入體內」　瘸腿休克後慘死

▲巴西一名少年挑戰將死蝴蝶混合水注入體內，不料竟因此丟命。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

巴西14歲少年莫雷拉（Davi Nunes Moreira）疑因參與離奇的網絡挑戰，竟自行將死去的蝴蝶與水混合後注射至體內，最終不幸身亡。這起悲劇在當地引發廣泛關注，目前警方正展開調查，以確認其死因與網路挑戰之間的關聯。

據《每日郵報》報導，莫雷拉日前健康狀況突然惡化並開始嘔吐，被送往附近醫院救治。起初，他向父親表示自己是在比賽中受傷，導致他走路一瘸一瘸的，但病情惡化後，他坦承自己曾前往藥房，將一隻蝴蝶屍體與水混合後注射至腿部。

醫生懷疑，莫雷拉可能因混合物中的毒素導致感染性休克，儘管醫生已盡力搶救，但還是無法挽回他的生命，最後莫雷拉在12日不幸離世。目前，當地警方正等待完整的驗屍報告，並調查莫雷拉的行為是否與某種網路挑戰有關。

報導稱，莫雷拉的父親在整理房間時，在他的枕頭下發現了用來注射的針筒。對此，專家表示，蝴蝶體內的液體毒性尚未被深入研究，但某些品種，如帝王蝶，其體內可能含有從寄主植物攝取的毒素，對人體產生影響。

此事在社群媒體上引發熱議，有網友認為這反映了年輕世代過度相信網路資訊的問題，呼籲家長及校方加強對青少年的監督與教育。警方則表示，當局將持續調查莫雷拉的社群媒體紀錄，釐清他的死是否涉及網路挑戰，並警告家長關注孩子的網路行為，以免類似悲劇發生。