巴西前總統遭控密謀政變、企圖毒害現任總統　恐判關28年

▲檢方指控，波索納洛批准政變計畫，包括毒害巴西現任總統盧拉。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）18日被正式起訴，涉嫌策畫政變推翻其2022年大選的敗選結果，企圖毒害巴西現任總統盧拉。此案已提交至巴西最高法院，法院將決定是否下令逮捕波索納洛並將其送交審判。依據CNN巴西，一旦罪名成立，波索納洛面臨最高28年監禁。

路透、CNN等報導，檢察總長辦公室透過聲明稱，相關陰謀始於2021年，目的在破壞公眾對於電子投票機的信任，接著波索納洛據信2022年會見大使們與外交代表，討論選舉舞弊的指控，試圖讓國際社會為大選不尊重民意做好準備。

檢方表示，儘管並未發現選舉舞弊的證據，但波索納洛仍持續採取行動抹黑投票制度，且「對民主秩序造成危害的行為，其責任在於波索納洛領導的犯罪組織」。不只如此，波索納洛還批准政變計畫，包括毒害巴西現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。

這對於波索納洛來說是全新的打擊，讓他重返政壇的希望變得更加渺茫。巴西檢察總長辦公室一份法律文件顯示，總計34人受到指控，除了波索納洛本人，還有多名軍方官員，罪名包括武裝犯罪組織、企圖以暴力廢除民主法治、暴力造成損害等。

波索納洛一再否認違反任何法律，宣稱這一切都是政敵對他的政治迫害。

許多人都認為，波索納洛被法庭判定無罪的可能性很小。聖保羅憲法律師切米姆（Vera Chemim）指出，「最高法院有99%的可能性會接受這些指控，但要判他有罪，最高法院需要有強而有力的證據」。