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以色列拉馬甘市議員團參訪桃園青創基地　感受AR技術體驗

▲以色列拉馬甘市議員團參訪桃園青創基地

▲以色列拉馬甘市議員團參訪桃園青創基地。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青年局於17、18日帶領締盟城市以色列拉馬甘市議員團，分別前往該局轄管安東青創基地及桃園天際線加速器進行參訪。以色列拉馬甘市議員團表示，透過這次的參訪對於城市在協助創業的角色有更多想法，拉馬甘市也正發展智慧城市，未來與桃園市能有更多經驗交流。

青年局特地介紹桃園新創生態圈，並安排參訪團與新創團隊互動，期盼深化兩市在青年創業與創新技術領域的交流及合作。安東青創基地輔導以XR（AR、VR、MR）、元宇宙、教育科技及數位影音內容等領域發展的新創團隊為主題，本次安東青創基地團隊與以色列外賓進行國際交流，展現創新實力與發展成果。

▲以色列拉馬甘市議員團參訪桃園青創基地

專注於數位內容的「賦能知莘」，透過系統化教學和多元組織方式啟發，以數位內容互動為中介，讓幼兒在愉快過程中建構思維、發散和聚斂思維；「曦月身心靈」以「平衡與療癒」為核心，將AR/VR科技結合能量、頌缽療癒與精油舒壓等多元療法，透過五感體驗，來進行療育紓壓；「方舟智慧」則展示其獨特擁有3D技術，運用元宇宙科技建立數位分身，專注於3D應用提供多元化服務，包含3D博物館、數位藝廊等，以獨家技術提升效率與品質；「采?數據」則致力提供企業專屬內部GPT平台，協助導入生成式AI加值應用，同時亦開發元宇宙創新互動服務互動，提供虛擬展覽、觀光導覽服等多項服務。

此外，安東青創基地進駐團隊「方舟智慧」、「采鑛數據」及「光時代」3組團隊攜手合作，透過數位技術，將青年局本次在「2025台灣燈會在桃園」慶典部分燈光裝置，以創新互動式AR數位，將燈會現場移師到安東基地呈現，讓以色列議員團能以「雲體驗」感受燈會現場。

桃園天際線為桃園市首座新創加速器基地，著重於協助中後期的新創公司發展，包括取得國內外創業資源、合作夥伴及市場機會等，讓新創公司更能快速成長、邁向國際，使桃園新創能量持續蓬勃發展。以色列拉馬甘市議員團於現場也與天際線進駐團隊智穎智能股份有限公司互動，智穎智能專注於打造塑膠製造業的AI SaaS自駕軟體與服務，目前為全球領先的射出成型AI方案的唯一供應商，透過本次交流期待未來有更多合作機會。

青年局局長侯佳齡表示：桃園市目前已有9個青創基地，今年預計再成立1個加速器，屆時桃園新創的生態系統將會更完整，以色列拉馬甘市議員團參訪青創基地，除提升桃園市政府在全球新創生態鏈的國際形象外，也將持續營造一個支持創新與創業的環境，並期待與更多國際夥伴進行深入合作。

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