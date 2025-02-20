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以色列接回4人質遺體「最小才9個月」　哈瑪斯：命喪以軍空襲

▲▼巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯20日移交4具以色列人質遺體。（圖／路透）

▲哈瑪斯20日移交4具以色列人質遺體，宣稱4人均命喪以軍空襲。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯20日移交4具以色列人質遺體，4個貼著死者照片的黑色棺材經紅十字會轉給以軍，返回以色列，其中一名死者才9個月大，是年紀最小的人質。哈瑪斯宣稱，4人均命喪以色列空襲。

路透、BBC、紐約時報等報導，哈瑪斯20日在加薩走廊汗尤尼斯搭建的舞台，簽署文件移交4個棺材，台上架起大幅以色列總理納坦雅胡化為吸血鬼的圖像，寫著「戰犯納坦雅胡和他的納粹軍隊用猶太復國主義戰機發射的飛彈殺死他們」。

▲▼巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯20日移交4具以色列人質遺體。（圖／路透）

▲4名人質的棺材上都貼著他們的照片。（圖／路透）

這4名死者分別是32歲女子希利畢巴斯（Shiri Bibas）與她的2個兒子克菲爾（Kfir，9個月大）、艾利爾（Ariel，4歲），以及84歲男子利夫希姿（Oded Lifshitz）。已知4人皆是在2023年10月7日被擄至加薩，死因尚待確認，但哈瑪斯宣稱他們命喪以色列空襲。


▲克菲爾被綁架時才9個月，成為以哈戰爭人質危機的象徵。（圖／達志影像／美聯社）

紅十字會在現場完成文件簽署之後，帶走4名死者的棺材離開，前往指定地點與以軍會面。以色列國防軍已經接收4名死者遺體，已向家屬發出正式通知，還會進行人質身分確認釐清死因。

▲▼巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯20日移交4具以色列人質遺體。（圖／路透）

▲經紅十字會出面，4名人質遺體已交給以軍。（圖／路透）

哈瑪斯20日移交人質遺體之後，預計周末將釋放6名人質，交換數百名在戰爭期間被以軍抓走的巴勒斯坦人。依據停火協議，哈瑪斯願意釋放33名人質，以換取近2000名巴勒斯坦囚犯與被拘留者，至今已有24名人質獲釋。預計加薩第二階段談判將於未來數日展開，包括送回剩餘約60名人質（據信倖存者不到半數）以及以軍全面撤出加薩地帶。

2023年10月7日，哈瑪斯突襲以色列，造成以色列約1200人死亡、251人被綁架，以色列隨後對加薩走廊開戰，把人口稠密的加薩走廊大部分地區轟成廢墟。巴勒斯坦衛生部門表示，以色列軍事行動至今已造成4.8萬人死亡。

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