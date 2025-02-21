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以色列3巴士爆炸！驚見5公斤炸彈　納坦雅胡：恐怖攻擊

記者張方瑀／綜合報導

以色列20日晚間發生爆炸事件，有3輛巴士被裝設後引爆，所幸未造成人員傷亡，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）指控「巴勒斯坦恐怖組織」犯下這次爆炸案；總理納坦雅胡也將此事定調為恐怖攻擊，並下令國安局進行調查。

根據BBC報導，以色列中部城市貝特雁（Bat Yam）在20日晚間發生巴士爆炸事件，當時有3輛巴士被裝設爆炸裝置，所幸有2輛巴士未能成功引爆，而其中一輛則是在停車場爆炸，當時車上及周圍沒有任何民眾，未造成任何人員傷亡。

▲▼以色列中部城市貝特雁（Bat Yam）在20日晚間發生巴士爆炸事件。（圖／路透）

▲以色列中部城市貝特雁（Bat Yam）在20日晚間發生巴士爆炸事件。（圖／路透）

警察發言人多倫（Aryeh Doron）表示，目前警方仍在首都特拉維夫（Tel Aviv）各地搜尋可能的爆炸裝置，「我們可能很幸運，因為恐怖分子可能設定了錯誤的引爆時間，但現在下結論還太早。」

交通部長雷格夫（Miri Regev）已下令全國巴士、火車和輕軌暫停運行，以便對爆炸裝置進行全面檢查。

根據當地媒體報導，其中一枚未引爆的炸彈重約5公斤，上面寫著「來自圖爾卡雷姆（Tulkarem）的復仇」，疑似與以色列近期在約旦河西岸（West Bank）進行的軍事反恐行動有關。

針對這起爆炸事件，卡茲表示，他已下令軍方加大在約旦河西岸難民營的行動力度。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也確認將此事件定調為疑似恐怖攻擊，而以色列國家安全局「辛貝特」（Shin Bet）已接手調查。
 

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