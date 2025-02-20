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淪人質近500天　以色列男獲釋返國才知「妻女全被殺」

▲▼ 以色列52歲人質埃里（Eli Sharabi）。（圖／路透）

▲以色列52歲人質埃里2月8日獲釋返國。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列52歲人質埃里（Eli Sharabi）2023年10月7日被哈瑪斯擄至加薩淪為人質，當時對著妻女說的最後一句話是「無論他們對我做了什麼，我都會回來」，如今歷時近500天終於在2月8日獲釋返國，迫切想知道分離已久的家人是否正在等他，沒想到卻得到的消息卻是妻子與2名女兒的死訊。

衛報報導，埃里2025年2月8日與其他2名人質一同獲釋，在加薩市被帶到群眾面前，一旁就站著多名哈瑪斯戰士，並站在舞台上說「今天，非常高興能回到我妻子和女兒們團聚」。只不過當他後來搭乘以軍車輛返回以色列時，向士兵提問妻女是否正在等他，得到的回覆已是「她們已經被殺」。

埃里這時才知道，在他被哈瑪斯抓走的那天，他的48歲英國妻子莉安娜（Lianne Sharabi）、16歲女兒諾雅（Noiya）、13歲女兒雅赫爾（Yahel）陳屍在以色列邊境村莊貝里家中。

▲▼ 以色列52歲人質埃里（Eli Sharabi）。（圖／路透）

▲埃里當時向妻女保證一定會回來。（圖／路透）

獲釋的埃里後來被送至以色列醫療機構，妻子的兄弟布里斯利（Stephen Brisley）來探望，當時埃里身形消瘦，兩人張開雙臂擁抱對方。布里斯利說，「我不敢抱太緊，因為他太瘦了，怕抱得太緊會讓他受傷」。

▲▼ 以色列52歲人質埃里（Eli Sharabi）。（圖／路透）

▲埃里淪為人質的那段時日，其中一個最難熬的部分就是飢餓，每天只吃一頓飯。（圖／路透）

布里斯利指出，埃里當時向妻女保證一定會回來，他信守承諾，但不幸的是她們未能活著迎接埃里歸國。依據埃里的說法，在加薩淪為人質的那段時日，其中一個最難熬的部分就是飢餓，每天只吃一頓飯，且是少量的義大利麵或米飯。

布里斯利透露，當初與埃里關押在一起人質，有部分是年輕人，埃里對這些人來說猶如父親，埃里盡力照顧這些人，我覺得這給了他目標，「在（人質）移交儀式上看到埃里憔悴蒼白的面容，還有眼中黑暗，我害怕從前的埃里已經不在，但團聚之後感到安心的是，埃里還是埃里，他非常堅強」。

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