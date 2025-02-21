民進黨「世界母語日」大酸藍白　諷葉元之「食予肥肥、等領薪水」

▲▼民進黨粉專世界母語日發出多張圖卡。（圖／翻攝自Facebook／民進黨粉專，下同）

記者郭運興／台北報導

今（21日）是世界母語日，民進黨粉專則貼出多張諺語圖卡，要大家挑戰看看會講幾句，但圖卡內容用字卻是以諺語諷刺藍白立委近期的作為，其中國民黨立委葉元之被形容是「食予肥肥，激予槌槌，穿予媠媠，等領薪水」，民眾黨總召黃國昌、國民黨總召傅崐萁則被提醒「食人俸祿，工夫做足，要盡全力幫人民爭取福利，而不是亂刪減人民權益」，貼文一出吸引不少網友討論。



民進黨粉專於臉書貼出多張圖卡表示，世界母語日這一天，總是要來講幾句母語吧！請來挑戰看看母語諺語小教室，看看他們精選的台語、客語、阿美語諺語，大家會講多少句？

圖卡第一張就附上諺語「食予肥肥，激予槌槌，穿予媠媠，等領薪水」。民進黨粉專表示，這句台語諺語的意思，描述一種形象好吃懶做、虛有其表、投機取巧的工作態度，僅僅等待領薪水。例句則是點名國民黨立委葉元之，「整天要寶上通告，不盡立委應有的職責，真的是食予肥肥，激予槌槌，穿予媠媠，等領薪水」。

民進黨粉專也用諺語「食人俸祿，工夫做足」，提醒民眾黨總召黃國昌、國民黨總召傅崐萁「食人俸祿，工夫做足，領人民的納稅錢當薪水，就要盡全力幫人民爭取福利，而不是亂刪減人民權益」。

另外，民進黨粉專提到諺語「敢死驚做鬼，愛食驚油水」，意思是比喻人患得患失，敢做不敢當，例句大酸民眾黨立委吳春城「透過壯○代來賺四代，謀取私利，被揭發之後就開始裝無辜，敢死驚做鬼，愛食驚油水」。

民進黨粉專更用諺語「濫（藍）泥膏毋上石壁」，意思是對於能力不足的人，就不用太期待，來形容國民黨立委們，例句是「濫（藍）泥膏毋上石壁，在民主社會裡頭，對於無法勝任的民意代表，人民自有民主機制來汰換他們」。

最後，民進黨粉專強調，每個諺語都附上拼音、例句，歡迎一邊朗誦一邊學，以及分享轉傳考考身邊的家人朋友喔，只要持續使用母語，母語就不會消失，也期待大家留言告訴他們更多厲害、傳神、獨到的母語諺語！讓大家一起將母語使用在日常生活吧！