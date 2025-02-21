「辦藍白喊政治迫害、辦綠喊內鬥」　律師：廉價政治口水傷害法治

▲律師黃帝穎強調，若將偵辦貪瀆案件解讀成政治追殺或內鬥，是傷害民主法治的廉價政治口水。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨北市議員陳怡君與民進黨立委林岱樺接連因涉嫌詐領助理費，遭到檢調搜索、偵訊，然而，部分人士將事件解讀成綠營內部的派系鬥爭。對此，律師黃帝穎昨（20日）表示，辦藍白就喊政治迫害、辦綠就喊內鬥，除了是在對檢調、檢廉亂噴政治口水，也是傷害民主法治的廉價政治口水。

黃帝穎點出，近來檢調偵辦貪瀆案件，不分藍綠白，不只前台北市長柯文哲、宜蘭縣長林姿妙、新竹市長高虹安被法辦，綠營大咖前桃園市長、現任台南立委、高雄立委、台北市議員也都被法辦。

黃帝穎說明，事實上，依據《刑事訴訟法》檢方搜索及羈押均需法院裁准，在法定程序上，檢察官蒐集相當證據，向法院提出聲請，成功說服法官才能取得搜索或羈押被告的裁定。

此外，黃帝穎進一步說明，尤其涉及政治人物、民意代表的社會矚目案件時，檢廉調的事前蒐證應是更加嚴謹，準備充分才向法院聲請，方能順利獲得裁准。

因此，黃帝穎認為，遇到藍白涉案就喊「司法迫害」，遇到綠涉案就講「派系內鬥」，是在對檢調、檢廉亂噴政治口水，同時，也是傷害民主法治的廉價政治口水。

黃帝穎強調，評論政治人物涉案，至少依據《刑事訴訟法》等法律法規，才能檢驗公權力行使及程序是否符合法律，更可以過往判決及實務見解進行案件比較，若真有司法不公，才能就法論法、切中要害，以改善法治、深化民主，至於，光憑感覺喊政治迫害或派系內鬥則很不健康。