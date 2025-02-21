點賴清德3動作挺曹興誠　邱毅曝女主角外流目的：恐還有更勁爆照片

▲聯電創辦人曹興誠20日出席哈利法克斯國際安全論壇（HFX）。（圖／記者陶本和攝）

記者郭運興／台北報導

媒體人謝寒冰近日爆料聯電創辦人曹興誠一系列與小三的露骨照，曹興誠不僅揚言提告，更多次發出聲明反擊，但說法從AI合成到私人照片外流，一改再改，引起議論。對此，前立委邱毅今（21日）分析，曹興誠危機處理不及格，沒有對症下藥，真正癥結在女主角單忠華，風波的本質，純粹是情愛糾葛，還夾雜財務問題，丟出照片真正目的，自己判斷要逼曹興誠出面解決問題，如果處理不當，女主角魚死網破，可能會有更勁爆照片冒出來。

邱毅表示，賴清德不但沒有與曹興誠切割，反而在昨天以三個動作相挺。第一個動作，任命曹興誠為文化總會執行委員，而賴清德本人就是總會長、第二個是賴清德與曹興誠共同出席台北的國際安全論壇，兩個人都有致詞、第三個是由陸委會主委出面，定調指這是中共的滲透陰謀，還煞有介事地說這是「特洛伊木馬」。

邱毅表示，很諷刺的是，19日曹興誠再度改口，承認不雅照片為真，還說「不知道謝寒冰哪裡弄來我以前的私人照片，你有權利侵犯我的隱私嗎」，但矛盾的是，曹興誠既認了不雅照片為真，又組了龐大律師團，高調控告謝寒冰，還求償一億元，真有勝算嗎？還是只在虛張聲勢，嚇嚇謝寒冰，欺騙不懂法律的一般民眾呢？

接著，邱毅認為，曹興誠的危機處理錯了！這起風波的發動者不是謝寒冰，而是照片裡的女主角單忠華。當然風波的本質，不是什麼中共的滲透策略，更與反大罷免運動無關，純粹就是一起女性復仇的情愛糾葛，還夾雜著財務問題，女主角丟出照片的真正目的，自己判斷就是要逼曹興誠出面解決問題，所以如果曹的危機處理不當，讓女主角魚死網破，可能會有更勁爆的照片冒出來。

邱毅指出，曹興誠的危機處理就是四招。第一，表現出有被利用價值，爭取賴清德相挺，陸委會及民進黨的支持、第二，打司法牌，用控告，用求償一億來嚇唬謝寒冰，下面一定還有假扣押財產的法律行動、第三，把糾紛上綱到中共的統戰、滲透，其實這就是李宗吾講的補鍋法、第四，把糾紛和大罷免行動綁在一起，自然會有愚蠢的青鳥和黑熊來助威。

邱毅直言，曹興誠的危機處理不及格，沒有對症下藥，真正的癥結在女主角單忠華。否則大部分照片都是自拍，或女主角的好友閨蜜近身拍攝，應該都存放在女主角的照片檔裡，怎麼會流出來？自己前天看了去除馬賽克以後的照片原圖，真忍不住笑了出來，其實謝寒冰挺好心的，還把一些照片做了馬賽克處理，否則傷害就更大了。

最後，邱毅強調，曹興誠不僅不該控告謝寒冰，還應該謝謝他的善心厚道。當然最關鍵的，解鈴還須繫鈴人，找女主角把債務做個了結吧，不管是感情債、錢財債，還是那些拉拉雜雜，外人也說不清楚的私人債。

▼媒體人謝寒冰日前爆料多張曹興誠與小三合照，指稱右邊為中國女子單忠華。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）