民代助理費爭議「除罪化」？　藍議員喊：修正規範讓支付合理化

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨北市議員陳怡君與民進黨立委林岱樺近日接連因涉嫌詐領助理費，遭檢調約談，連帶導致助理費支應的問題，再度浮上檯面。對此，國民黨北市議員柳采葳今（21日）指出，有人提出要把助理費爭議除罪化，但她覺得倒不如修正助理費的規範，讓助理費的支付合理化，讓助理費都用在公務上面，才是最正確的一個方式。

民進黨北市議員陳怡君因涉詐領助理費在昨日遭士林地院更裁羈押禁見，同黨立委林岱樺也因相似的事由遭檢調搜索，並於今日凌晨以100萬交保，限制出境、住居，接連兩件因助理費支應而生的案子，讓長久以來民代助理費的使用爭議再度浮上檯面。

然而針對助理費的爭議，柳采葳表示，其實大多數的基層民代都是非常的辛苦，都是入不敷出，因為要付出的事務非常得多，包括像是送水、送飲料、送小零食等，這些都是非常大的一筆花費。

此外，柳采葳進一步說明，民代的基本花費還有服務處的人事開銷，以及水電費，所以，對基層民代而言，財務負擔的壓力其實都是非常大的。至於，助理費爭議，她則點出，有人認為若當成是政治鬥爭的工具的話，會讓基層民代無所適從。

柳采葳指出，所以有人提出是不是要把助理費「除罪化」，不過，她覺得與其朝除罪化的方向去前進，倒不如修正助理費的規範，讓助理費的支付合理化，讓助理費每一分每一毫，都用在公務上面，才是最正確的一個方式。

★★未經判決確定，應推定無罪★★