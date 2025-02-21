川普考慮每戶發放5000美元　王鴻薇：民進黨還要死抓著錢到何時？

▲立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

對於去年中央政府超徵稅收超過5千億，國民黨立院黨團主張全民普發一萬元。國民黨團書記長王鴻薇今（21日）表示，美國總統川普計畫普發5千美元。她質疑，民進黨超收人民納稅錢不還，還要死抓著這些錢不還到什麼時候？

王鴻薇表示，領導美國政府效率部馬斯克，在社群平台提議向所有繳納聯邦所得稅的家庭發放「效率部分紅」，每戶可獲5000美元（約新台幣16.4萬元）。總統川普也對此表示支持，認為此舉有助於促進公眾監督政府支出，當美國已經在砍政府浪費預算發給人民，民進黨政府還超收人民納稅錢不還，還要死抓著這些錢不還到什麼時候。

王鴻薇說，她之前也指出新加坡今年已經是第六次發放消費券，今年預估發放800新加坡元(約2萬台幣)，英國及許多亞洲國家也都這樣做，如今美國也正式宣布支持發放，在在證明了國民黨主張的「還錢於民」這不只是國際趨勢，也是合理的國家政策。

王鴻薇提到，對比我國，財政部公布2024年稅收高達3兆7619億元、超徵5283億元，雙雙創下史上新高，普發現金1萬元也不過2300億元，將超收的稅款4成還稅於民，都不願意嗎？過去2021年起，政府稅收超徵共1兆8000多億，但也才還債還本5318億元，民進黨政府不能再找藉口推托了，這吃相真的很難看。

王鴻薇說，當還錢於民的聲音出現，卻見到的是民進黨立法院黨團第一時間反對，財政部乃至總統府都不願意給明確承諾。新加坡能，美國能，偏偏賴清德政府不能，對人民如此小氣。