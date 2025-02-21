　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林岱樺涉貪生變數！傳潘孟安、劉世芳選高雄　許智傑：機會不大

▲▼林岱樺涉詐助理費遭調查！高雄市長初選添變數。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲高雄市長初選競爭激烈，左起許智傑、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導　

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費及政治獻金洗錢案，21日被檢察官諭知100萬元交保，同時限制出境、出海及限制住居，此事對綠營高雄市長初選投下震撼彈，增添變數。有傳言指，總統府秘書長潘孟安恐「空降」，新潮流派的內政部長劉世芳也有機會出線，不過，也有意參與初選的高雄市立委許智傑則認為，「2人來高雄參選的機會不大」。

2026高雄市長初選競爭激烈，民進黨立委林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆等人皆表態投入，前勞動部長許銘春則因謝宜容霸凌案及衍生事件後趨於低調，被外界解讀已提前出局，近期不少民調也將她剔除在候選名單之外。

▲▼綠高雄市長初選添變數，潘孟安、劉世芳恐成黑馬。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲綠高雄市長初選添變數，傳潘孟安（左）、劉世芳（右）恐成黑馬。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

不過，民調領先的林岱樺今因涉詐領助理費案遭檢調搜索調查，恐衝擊選情，也讓黨內初選增添變數。前立委郭正亮於網路節目表示，有傳言綠營內部正在醞釀讓屬新潮流派的內政部長劉世芳出線，另也傳出，總統府秘書長潘孟安被點名有機會「空降」。

許智傑今受訪時被問及此事表示，現在不適合談選舉，但他個人研判，「潘孟安跟劉世芳來高雄參選的機會不大」。至於林岱樺助理費案，他則回應，岱樺委員很優秀，在地方也很努力，表現很好，希望司法可以明察秋毫，勿枉勿縱。

▲▼林岱樺100萬交保發表聲明。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林岱樺100萬交保發表聲明。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林岱樺疑涉助理費案20日被檢調搜索、約談，據了解，篤信佛教的林岱樺在2020年期間，也傳出在選區內擔任通法寺的2個重要職位，卻為了寺廟的活動，向工業區多家廠商要求贊助募款，被質疑是「不樂之捐」，引發爭議，當時林岱樺出面喊冤並澄清是為了幫助弱勢民眾。

檢方漏夜偵訊後，今晨6時許諭知林岱樺以100萬元交保，同時限制出境、出海及限制住居，林岱樺步出地檢署發表聲明「千錘百鍊、捍衛清白」。通法寺住持釋煌智諭知100萬元交保，林岱樺妹妹林岱縝涉犯同罪，諭知30萬元交保。林岱樺弟弟林岱融及服務處王姓、黃姓工作人員月則遭聲押。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／北市豪宅千萬勞力士遭竊　屋主知道真相氣炸
遇見UFO？美軍飛行員驚曝「掠過右翼下方」　塔台通訊曝光
知名建材商涉侵占8億！董座夫妻等19人遭起訴
曹興誠嗆告謝寒冰「求償1億」！北院檢：未收到訴狀
WBC資格賽今晚開打！球員曝隊內氣氛轉變
iPhone撐7年「現在換機超尷尬」　買16、16e還是等1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

感謝安倍昭惠為台發聲　賴清德盼：承繼李登輝、安倍晉三精神護民主

7大法官人選遭立院封殺　總統府再啟動提名作業

立委罷免驚見往生者連署　「民主聖地蒙羞」王美惠：遺憾

點賴清德3動作挺曹興誠　邱毅曝女主角外流目的：恐還有更勁爆照片

「辦藍白喊政治迫害、辦綠喊內鬥」　律師：廉價政治口水傷害法治

林岱樺涉貪生變數！傳潘孟安、劉世芳選高雄　許智傑：機會不大

川普考慮每戶發放5000美元　王鴻薇：民進黨還要死抓著錢到何時？

民進黨「世界母語日」大酸藍白　諷藍委「食予肥肥、等領薪水」

民代助理費爭議「除罪化」？　藍議員喊：修正規範讓支付合理化

黎寶文任海基會新發言人　與羅文嘉輪流主持記者會

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

Sandy代班《不熙娣》首錄影　派翠克曝和小S私訊：她心繫節目

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

汪小菲.老婆Mandy來台灣了！　對記者提問不發一語

涉詐助理費！ #林岱樺 怒喊：政治干預司法、司法干預初選

感謝安倍昭惠為台發聲　賴清德盼：承繼李登輝、安倍晉三精神護民主

7大法官人選遭立院封殺　總統府再啟動提名作業

立委罷免驚見往生者連署　「民主聖地蒙羞」王美惠：遺憾

點賴清德3動作挺曹興誠　邱毅曝女主角外流目的：恐還有更勁爆照片

「辦藍白喊政治迫害、辦綠喊內鬥」　律師：廉價政治口水傷害法治

林岱樺涉貪生變數！傳潘孟安、劉世芳選高雄　許智傑：機會不大

川普考慮每戶發放5000美元　王鴻薇：民進黨還要死抓著錢到何時？

民進黨「世界母語日」大酸藍白　諷藍委「食予肥肥、等領薪水」

民代助理費爭議「除罪化」？　藍議員喊：修正規範讓支付合理化

黎寶文任海基會新發言人　與羅文嘉輪流主持記者會

威力彩飆20億！網狂問「為何開獎多等半小時？」　台彩解答

日本觀光公害！京都古寺住持勸阻違停遭恐嚇　怒：無法與外國客共存

張若凡自揭瘡疤哭了！　掀不愉快失戀回憶

甲賀市府迎忍者之日　員工全體變身辦公效率UP

手撐屁股！消防員為救妹子「失手脫褲」　3個月後「結局神展開」

菲律賓逮捕逾450名可疑電信詐騙者　1台灣人涉案

韓啦啦隊女神見台應援「我們那樣會被罵」！　影片公開韓網反應曝

徐若熙首戰意外沒先發　曾總：會在對的時機出來

腦傷失憶男迷路10公里！警耐心引導他寫出名字　護送返家

她患番茄醬恐懼症！看到就嚇爆「像被槍指著」　盤子有殘留也不敢用

5歲獨生兒遇神壇惡火喪命！父辦後事含淚嘆：他活潑愛串門子

政治熱門新聞

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

「曹興誠救了大罷免」　吳子嘉預言結局「民進黨危險了」

游盈隆：大罷免是南柯一夢，該醒了

藍營又爆幽靈連署！妻子過世2年仍「被簽名」罷免綠委　家屬怒提告

ET民調／六都市長滿意度！　盧秀燕奪冠陳其邁侯友宜列二三

綠營傳：今日林岱樺，明日陳亭妃

跟進美軍、南韓　國軍通令官兵禁止安裝DeepSeek

林岱樺涉貪100萬交保！賴清德同感驚訝　強調絕不讓政治介入司法

藍推「長照保險制」　保費政府分擔3成、雇主4成、個人3成

文總執委名單挨批酬庸！石明謹6點駁斥

傅崐萁從香港回國了！　政治評論員機場接機

再開直播反擊曹興誠　 謝寒冰稱從沒想公布影片：不是一直說是AI？

新北2026藍綠選將同台　侯友宜讚蘇巧慧做很多「大家心裡有數」

盧秀燕2月底訪日　1430記者會說明

更多熱門

相關新聞

「辦藍白喊政治迫害、辦綠喊內鬥」　律師：廉價政治口水傷害法治

「辦藍白喊政治迫害、辦綠喊內鬥」　律師：廉價政治口水傷害法治

民進黨北市議員陳怡君與民進黨立委林岱樺接連因涉嫌詐領助理費，遭到檢調搜索、偵訊，然而，部分人士將事件解讀成綠營內部的派系鬥爭。對此，律師黃帝穎昨（20日）表示，辦藍白就喊政治迫害、辦綠就喊內鬥，除了是在對檢調、檢廉亂噴政治口水，也是傷害民主法治的廉價政治口水。

川普考慮每戶發放5000美元　王鴻薇：民進黨還要死抓著錢到何時？

川普考慮每戶發放5000美元　王鴻薇：民進黨還要死抓著錢到何時？

民進黨「世界母語日」大酸藍白　諷葉元之「食予肥肥、等領薪水」

民進黨「世界母語日」大酸藍白　諷葉元之「食予肥肥、等領薪水」

民代助理費爭議「除罪化」？　藍議員喊修正支付合理化

民代助理費爭議「除罪化」？　藍議員喊修正支付合理化

林岱樺涉貪100萬交保！賴清德同感驚訝　強調絕不讓政治介入司法

林岱樺涉貪100萬交保！賴清德同感驚訝　強調絕不讓政治介入司法

關鍵字：

高雄民進黨林岱樺助理費案初選

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

范瑋琪二度刪文！　

小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！

小優大嘴巴遭解約

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

快訊／震撼彈！楊大正深夜宣布「與山東正式離婚」

養網軍害外交官輕生　卡神釋憲成功獲免訴

WBC資格賽今晚開打　台灣隊連3天賽程、球員名單一次看

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

更多

最夯影音

更多

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面