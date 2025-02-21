林岱樺涉貪生變數！傳潘孟安、劉世芳選高雄　許智傑：機會不大

▲高雄市長初選競爭激烈，左起許智傑、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費及政治獻金洗錢案，21日被檢察官諭知100萬元交保，同時限制出境、出海及限制住居，此事對綠營高雄市長初選投下震撼彈，增添變數。有傳言指，總統府秘書長潘孟安恐「空降」，新潮流派的內政部長劉世芳也有機會出線，不過，也有意參與初選的高雄市立委許智傑則認為，「2人來高雄參選的機會不大」。

2026高雄市長初選競爭激烈，民進黨立委林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆等人皆表態投入，前勞動部長許銘春則因謝宜容霸凌案及衍生事件後趨於低調，被外界解讀已提前出局，近期不少民調也將她剔除在候選名單之外。

▲綠高雄市長初選添變數，傳潘孟安（左）、劉世芳（右）恐成黑馬。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

不過，民調領先的林岱樺今因涉詐領助理費案遭檢調搜索調查，恐衝擊選情，也讓黨內初選增添變數。前立委郭正亮於網路節目表示，有傳言綠營內部正在醞釀讓屬新潮流派的內政部長劉世芳出線，另也傳出，總統府秘書長潘孟安被點名有機會「空降」。

許智傑今受訪時被問及此事表示，現在不適合談選舉，但他個人研判，「潘孟安跟劉世芳來高雄參選的機會不大」。至於林岱樺助理費案，他則回應，岱樺委員很優秀，在地方也很努力，表現很好，希望司法可以明察秋毫，勿枉勿縱。

▲林岱樺100萬交保發表聲明。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林岱樺疑涉助理費案20日被檢調搜索、約談，據了解，篤信佛教的林岱樺在2020年期間，也傳出在選區內擔任通法寺的2個重要職位，卻為了寺廟的活動，向工業區多家廠商要求贊助募款，被質疑是「不樂之捐」，引發爭議，當時林岱樺出面喊冤並澄清是為了幫助弱勢民眾。

檢方漏夜偵訊後，今晨6時許諭知林岱樺以100萬元交保，同時限制出境、出海及限制住居，林岱樺步出地檢署發表聲明「千錘百鍊、捍衛清白」。通法寺住持釋煌智諭知100萬元交保，林岱樺妹妹林岱縝涉犯同罪，諭知30萬元交保。林岱樺弟弟林岱融及服務處王姓、黃姓工作人員月則遭聲押。