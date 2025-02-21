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經濟學人：川普想弄掉澤倫斯基！　烏克蘭惡夢在後頭

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲澤倫斯基。（圖／路透）

文／中央社

俄烏戰爭將屆滿3年。經濟學人一篇分析指出，美國總統川普為早日促成停戰而想弄掉烏克蘭總統澤倫斯基，但他推動停戰方式宛如幫克里姆林宮遂行意志，將是烏克蘭的惡夢。

美俄雙方代表18日排除烏克蘭於沙烏地雙邊會談，川普當天會後稱烏克蘭「本不該讓戰爭發生」，除暗示烏克蘭也須對戰爭負責外，也質疑澤倫斯基任期屆滿卻不改選的執政合法性。

澤倫斯基反批川普「活在假訊息世界」後，川普回轟對方「是個未經選舉的獨裁者」，還要澤倫斯基「最好快點行動，否則將失去你的國家」，雙方關係急降。

英國「經濟學人」指出，川普決定找俄國總統蒲亭（另譯：普丁）談俄烏止戰且明顯欲與莫斯科修好，震驚基輔政壇。澤倫斯基所屬政黨一名資深國會議員直言：「烏克蘭發現華府那頭的大門已關上，這已不是什麼秘密了。」

一名烏國反對派議員稱國會有股「不祥預感」，等待議員們表決者似乎將是一份屈辱的停火協議。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

諸多事態到目前都在往烏克蘭所想的最壞情況發展。許多烏克蘭菁英覺得川普團隊在呼應俄國設下的陷阱：在烏克蘭沒有安全保障下停火，並即刻舉行一場可能破壞國內團結的選舉。

一名前外交官告訴「經濟學人」：「川普似想弄掉澤倫斯基。他從來都不喜歡澤倫斯基，也認為對方很難搞。這無關乎（烏克蘭）選舉，就只是想把他弄走。」

經濟學人直言，川普趕鴨子上架反而無法快速促成和平，因為拿出的將是烏克蘭無法接受的協議，基於此澤倫斯基可能採取「拖」字訣，以從中爭取更有利條件。澤倫斯基已表明不會同意在沒有安全保障下停火，也不接受繞過他所達成的任何協議。

一名烏克蘭高層表示，烏克蘭雖然意識到加入北約遙不可及，但仍不大可能在協議中承認失去領土；烏克蘭所能接受的最起碼條件是要能繼續與西方軍隊維持聯繫、繼續提供武器和資金、不逼基輔「去軍事化」以及需有外國維和部隊派駐，維和部隊規模大小是其次，重點在於必須要有。

由於歐洲被排除於川普的止戰規畫之外，許多問題現取決於澤倫斯基。然而基輔內部人士擔心，此刻正需拉大支持圈的澤倫斯基卻正退縮回越來越窄的小圈子，一種抱怨是「澤倫斯基正在犯錯，卻沒人直諫」。

許多烏克蘭人顯然也已對這位戰時領袖失望。「經濟學人」稱他們所取得的內部民調顯示，如果舉行總統大選，澤倫斯基將以30%對65%的得票敗給前武裝部隊司令、現駐英大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）。

即便能走出戰爭，烏克蘭仍將面臨存亡難關。政治人物、士兵與民眾都已精疲力盡，數十萬傷亡及數百萬人逃至海外，其中逃往歐洲的430萬烏克蘭人裡恐高達1/3未滿18歲，許多人將永不返國。若最終迎來的是一紙沒有長期保障的協議，恐會有更多烏克蘭家長把孩子送出國，讓烏克蘭已然支離破碎的人口結構雪上加霜。

「經濟學人」認為，烏克蘭真正的惡夢將是川普全面執行克里姆林宮的藍圖：在缺乏有效安全保障下停火、舉辦總統選舉導致政治癱瘓、國會內派系林立。然後就是復員、大規模遷徙等一連串問題導致烏克蘭從內部開始出現解體。

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