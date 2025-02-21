　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

川普稱期待習近平訪問美國　陸外交部：願推動穩定健康發展

▲▼中美關係,美中關係,2019年6月29日在日本大阪舉行的G20峰會期間，美國總統川普出席與中國國家主席習近平的雙邊會晤。（圖／路透）

▲川普19日表示，他期待習近平訪問美國。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

美國總統川普19日表示，他期待中方領導人習近平訪問美國，但沒指出具體時間。中國外交部發言人郭嘉昆20日在例行記者會上對此回應，「我們願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方一道推動中美關係穩定健康永續發展。」

據《澎湃新聞》報導，郭嘉昆表示，「中國的對美政策是一貫的、明確的，希望美方認真落實兩國元首通話達成的重要共識，與中方相向而行。」

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆主持20日的例行記者會。（圖／路透）

有記者向郭嘉昆提問，就TikTok問題與中國交談，但也沒有詳細說明情況，「外交部能否提供更多細節？」

郭嘉昆對此回應，「關於你提到的具體問題，我沒有可以提供的資訊。關於涉及TikTok的問題，中方此前已多次闡明了原則立場。」

習近平最近一次訪美是在2023年11月，當時是他以中國國家主席身分第5次訪美，與時任美國總統拜登舉行峰會，達成恢復雙邊軍事高層溝通與遏制芬太尼（fentanyl）生產的協議。

到了今年1月20日川普上任之前，川習通話討論TikTok、貿易以及台灣議題。上週，川普稱上任之後也曾與習近平交談，但並未透露兩人談話細節。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「挖肚臍、剪乳房」76塊鑑驗結果曝！　左營仙姑慘剩2片
快訊／WBC資格賽首賽！迪倫好投白搭　南非1比2遭尼加拉瓜再
獨／傳考慮停業2年全棟改裝　新光三越：非事實
劉雨柔「肚肚藏不住了」　懷孕近況照曝光
林岱樺涉貪！賴清德同感驚訝　強調絕不讓政治介入司法
聯手神鬼女坑殺45億！餐酒館董座背景曝　搞豪奢觀光雙巴
女義消斑馬線被撞死！　英勇救災身影曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

AI新藍海！陸「情趣機器人」概念股全漲停　朝「情感伴侶」道路邁進

川普稱期待習近平訪問美國　陸外交部：願推動穩定健康發展

重生了！阿里巴巴啟動史上最大AI建設　股價再飆10%

民企座談會一人「慵懶躺姿」對習近平發言　背景曝：芯片領袖級人物

陸：吸納40台灣專家進「標準化技術委員會」　制定285項共通標準

陸財長人民日報撰文：2025年提高財政赤字率

中泰緬三國合作　妙瓦底200餘名詐騙嫌犯專機押送大陸受審

香港民主黨將解散　反送中後「選舉都參加不了」

曾是醫學生！陸28歲抗癌網紅過世　網嘆：想醫天下卻醫不了自己

全球首次！陸團隊發現治療巴金森氏症新靶點　有望早期干預延緩病症

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

Sandy代班《不熙娣》首錄影　派翠克曝和小S私訊：她心繫節目

涉詐助理費！ #林岱樺 怒喊：政治干預司法、司法干預初選

開庭不到1小時逆轉被羈押　陳怡君雙手上銬畫面曝！

AI新藍海！陸「情趣機器人」概念股全漲停　朝「情感伴侶」道路邁進

川普稱期待習近平訪問美國　陸外交部：願推動穩定健康發展

重生了！阿里巴巴啟動史上最大AI建設　股價再飆10%

民企座談會一人「慵懶躺姿」對習近平發言　背景曝：芯片領袖級人物

陸：吸納40台灣專家進「標準化技術委員會」　制定285項共通標準

陸財長人民日報撰文：2025年提高財政赤字率

中泰緬三國合作　妙瓦底200餘名詐騙嫌犯專機押送大陸受審

香港民主黨將解散　反送中後「選舉都參加不了」

曾是醫學生！陸28歲抗癌網紅過世　網嘆：想醫天下卻醫不了自己

全球首次！陸團隊發現治療巴金森氏症新靶點　有望早期干預延緩病症

SOU・SOU文青安全帽一天熱賣200頂！50款限定誠品開賣

「小許瑋甯」韓笙笙吐懷孕心聲！曾被告知「寶寶沒長大」：絕望到不行

彰化狼師慘了！藉口看胸部發育「性侵6國中少女14次」　遭判16年

碎屍魔「挖肚臍、剪乳房」！76塊鑑驗結果曝　左營仙姑慘剩2片

WBC世界棒球經典賽資格賽將開戰！安麗支持台灣體育不遺餘力　跨足贊助台灣國球

陸男星喊話粉絲：不希望因不理智的人，需要跟真正喜歡我的人保持距離

哈瑪斯歸還4具遺體　以色列控：1人「並非人質」違反停火協議

小鐘53歲未婚被追問「是不是有問題」！長輩：這麼老了 他6字電爆

楊大正突宣佈二度離婚　網美前妻山東說話了...洩8年婚心聲

眼球軟糖奪命！10歲童「鼻孔噴出嘔吐物」　眼球上翻窒息死

阿北透早滷肉卻度估...　屋內變「煙霧室」！全社區被他嚇醒

大陸熱門新聞

客人吃冬粉爆加「5匙辣椒」！老闆氣到報警

殘障廁所激戰啪啪聲響徹街頭　大媽出手霸氣絕殺

餐廳冷氣不是自家品牌！女董變臉要他當場下單

陸登山客失聯10天…靠「吃牙膏」得救

曾是醫學生！陸28歲抗癌網紅過世

AI新藍海！陸「情趣機器人」概念股全漲停 朝「情感伴侶」道路邁進

陸「集成光量子芯片」新突破登《自然》 首實現「連續變量」量子糾纏

陸景區外租「爬山神器」機器腿 自重1.8公斤...兩顆電池可走14公里

赴陸旅遊未經小兩會、陸客來卻需要　陸委會：陸方沒要求

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

民企座談會一人「慵懶躺姿」對習近平發言 背景曝：芯片領袖級人物

Deepseek受害者出現　陸公司客服砍95％

申領大陸居住證納管前　政府先查公務員是否持有

掛紅燈籠及紅光燈！陸民眾家門口擺風水大陣 鄰居出門嚇到發毛

更多熱門

相關新聞

不准罵川普　美國安顧問警告烏克蘭收斂一點

不准罵川普　美國安顧問警告烏克蘭收斂一點

美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）警告，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）必須收斂一點，不應再繼續謾罵、批評美國總統川普，且最好認真考慮簽署礦物協議，將一半的礦產交給美國共同投資。

安倍遺孀：川普說話挑釁但本性善良

安倍遺孀：川普說話挑釁但本性善良

澤倫斯基因「睡覺」拒見美財長？

澤倫斯基因「睡覺」拒見美財長？

馬斯克政府效率部雷厲風行　爭議政策一次看

馬斯克政府效率部雷厲風行　爭議政策一次看

川普宣布為Kobe立雕像！

川普宣布為Kobe立雕像！

關鍵字：

美中關係川普習近平中國外交部郭嘉昆

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

范瑋琪二度刪文！　

小優大嘴巴遭解約

小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

快訊／震撼彈！楊大正深夜宣布「與山東正式離婚」

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

NBA超新星溫班亞瑪 右肩血栓整季報銷

養網軍害外交官輕生　卡神釋憲成功獲免訴

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半

更多

最夯影音

更多

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面