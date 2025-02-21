川普稱期待習近平訪問美國　陸外交部：願推動穩定健康發展

▲川普19日表示，他期待習近平訪問美國。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

美國總統川普19日表示，他期待中方領導人習近平訪問美國，但沒指出具體時間。中國外交部發言人郭嘉昆20日在例行記者會上對此回應，「我們願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方一道推動中美關係穩定健康永續發展。」

據《澎湃新聞》報導，郭嘉昆表示，「中國的對美政策是一貫的、明確的，希望美方認真落實兩國元首通話達成的重要共識，與中方相向而行。」

▲大陸外交部發言人郭嘉昆主持20日的例行記者會。（圖／路透）

有記者向郭嘉昆提問，就TikTok問題與中國交談，但也沒有詳細說明情況，「外交部能否提供更多細節？」

郭嘉昆對此回應，「關於你提到的具體問題，我沒有可以提供的資訊。關於涉及TikTok的問題，中方此前已多次闡明了原則立場。」

習近平最近一次訪美是在2023年11月，當時是他以中國國家主席身分第5次訪美，與時任美國總統拜登舉行峰會，達成恢復雙邊軍事高層溝通與遏制芬太尼（fentanyl）生產的協議。

到了今年1月20日川普上任之前，川習通話討論TikTok、貿易以及台灣議題。上週，川普稱上任之後也曾與習近平交談，但並未透露兩人談話細節。