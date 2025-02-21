　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基因「睡覺」拒見美財長？　基輔反擊：川普誤導

美國總統川普聲稱，財政部長貝森特上週出訪基輔時遭到「無禮」對待，不過烏克蘭總統府公佈的照片清楚顯示，澤倫斯基在貝森特來訪時有確實接見對方。（圖／達志／美聯社）

▲美國總統川普聲稱，財政部長貝森特上週出訪基輔時遭到「無禮」對待，不過烏克蘭總統府公佈的照片清楚顯示，澤倫斯基在貝森特來訪時有確實接見對方。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間19日聲稱，財政部長貝森特（Scott Bessent）上週出訪基輔時遭到「無禮」對待，且烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）還因為「睡覺」拒見貝森特，甚至並未與美方達成稀土礦產協議。

貝森特12日與澤倫斯基在烏克蘭首都基輔會面，商討烏國以提供稀土交換華府安全支援一事。對此，川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴記者：「貝森特確實去了那裡，但卻遭到相當無禮的對待。他搭火車搭了好幾個小時，這是一趟危險的旅程」，然而「澤連斯基無法出席會議，因為他在睡覺。」

川普還補充：「貝森特本來要去那裡簽署一份文件，當他到了那裡，卻空手而回。」據悉，美國財長貝森特是第一位出訪烏克蘭的川普內閣官員，澤倫斯基此舉顯然故意給貝森特吃閉門羹。

於是川普也於當天稍晚在在真實社群上寫道，「澤倫斯基是一個未經選舉的獨裁者，他最好動作快點，否則他的國家將不復存在。他拒絕選舉，在烏克蘭民調中支持率很低，唯一擅長的就是把拜登玩弄於股掌之間。」

然而，「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）卻指出，從烏克蘭總統府公佈的照片可以清楚顯示，澤倫斯基在貝森特來訪時有確實接見對方，並指控川普近日對澤倫斯基和烏克蘭發表了一些錯誤及誤導陳述。

此前，澤倫斯基在基輔會見川普的烏克蘭事務特使凱洛格（Keith Kellogg）後也表示，希望川普團隊能更了解烏克蘭的真實情況，並駁斥了川普稱他的支持率僅有4%的說法，「我們掌握的證據表明，這個數字在美俄之間傳播。川普總統不幸地生活在這種虛假訊息的泡泡裡。」

近期華盛頓及基輔數度隔空交火，是川普執政下美烏關係迅速惡化的最新跡象。川普本週也派遣高級顧問前往沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）與俄羅斯直接談判，並徹底將烏克蘭排除在美俄的密室協商之外。

延伸閱讀
男把酒瓶從18樓扔出砸壞鄰車　遭逮捕急求饒：怕妻發現
陸殯儀館「食堂米粉太好吃」爆紅　饕客「冒充死者家屬」也要來一碗
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「曹興誠救了大罷免」　吳子嘉預言結局
快訊／乘客突沒心跳！國光客運直衝醫院　宣告不治
星宣控「神秘小房間」完事就滅證　酷炫反擊了
中華隊今派陳宇宏先發　「1999年1奇兵」一戰成名！全場點頭
坑殺老闆45億！神鬼女狂買精品「LV腳踏車、愛馬仕垃圾桶」
快訊／盧秀燕2月底出訪日本　14:30最新說明
八點檔女星攤牌控「遭大牌演員劈腿」！　1特徵洩身分
快訊／中華隊今首戰西班牙！　台灣運彩開盤出爐
碎屍案不撈了！尋獲76屍塊「仍未見大嫂」　5殘骸待鑑定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尹錫悅將下台？憲裁敲定「最終辯論」日　最快3月中宣判是否罷免

不准繼續罵川普！　美國安顧問警告烏克蘭：最好收斂一點

日本護照排名全球第2！持有率卻僅17.5%輸台灣　《日經》揭2原因

安倍遺孀：川普雖然說話挑釁　但「本性善良」熱愛和平

女到外地找工作遭持刀脅持　「在丈夫面前被性侵」警逮捕3嫌

搭飛機3大錯誤迷思！　前空姐曝真相：航空公司不負責

馬斯克稱X平台社群筆記功能遭濫用　矢言解決問題

男拔智齒竟然被移除下顎　手術完「發現搞錯人」痛苦：我很健康

喵星人救日本經濟！　2025年貓經濟貢獻估破6千億

日本漁船翻覆恐怖畫面曝光！2人失蹤5日　船體拖回港

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

涉詐助理費！ #林岱樺 怒喊：政治干預司法、司法干預初選

Sandy代班《不熙娣》首錄影　派翠克曝和小S私訊：她心繫節目

開庭不到1小時逆轉被羈押　陳怡君雙手上銬畫面曝！

尹錫悅將下台？憲裁敲定「最終辯論」日　最快3月中宣判是否罷免

不准繼續罵川普！　美國安顧問警告烏克蘭：最好收斂一點

日本護照排名全球第2！持有率卻僅17.5%輸台灣　《日經》揭2原因

安倍遺孀：川普雖然說話挑釁　但「本性善良」熱愛和平

女到外地找工作遭持刀脅持　「在丈夫面前被性侵」警逮捕3嫌

搭飛機3大錯誤迷思！　前空姐曝真相：航空公司不負責

馬斯克稱X平台社群筆記功能遭濫用　矢言解決問題

男拔智齒竟然被移除下顎　手術完「發現搞錯人」痛苦：我很健康

喵星人救日本經濟！　2025年貓經濟貢獻估破6千億

日本漁船翻覆恐怖畫面曝光！2人失蹤5日　船體拖回港

AI新藍海！陸「情趣機器人」概念股全漲停　朝「情感伴侶」道路邁進

尹錫悅將下台？憲裁敲定「最終辯論」日　最快3月中宣判是否罷免

川普稱期待習近平訪問美國　陸外交部：願推動穩定健康發展

萬寶龍皮件亮色出擊　煙燻藍、辣椒紅吸睛度百分百

教育部封殺大陸3所大學　陸委會：還有154校學歷獲採認

找打工驚見「公祭祭拜人員」　出席就領1000元！全場心動

不准繼續罵川普！　美國安顧問警告烏克蘭：最好收斂一點

獨／28歲男欠52萬賭債遭囚摩鐵　2煞球棒狂毆一度休克險喪命

快訊／男乘客突沒心跳！國光客運直衝醫院　宣告不治

日本護照排名全球第2！持有率卻僅17.5%輸台灣　《日經》揭2原因

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

國際熱門新聞

額頭破了送急診　「遭3醫院拒收」慘死

SPA活春宮　男女公然全裸交纏

沃爾瑪財測遜色　道瓊狂洩450點

24歲女優「14小時百人斬」爆紅！她閃PO孕照

台人在紐西蘭遭歧視　店家卻向中國使館致歉

法官不擋了！　川普可繼續「大規模裁員」

俄同意跟美重啟對話　不接受北約赴烏維和

烏軍情局長：俄烏戰爭可能2025年停火

Forever 21恐二度破產！最快3月關閉200門市

美財長訪烏　川普：遭澤倫斯基無禮對待

埃及「失落的法老」陵墓找到了

籲川普對俄強硬　馬克宏：中國以為有權侵台

3份民調曝　川普支持度下滑

中國博士生涉下藥性侵10女　出庭露詭笑

更多熱門

相關新聞

馬斯克政府效率部雷厲風行　爭議政策一次看

馬斯克政府效率部雷厲風行　爭議政策一次看

美國總統川普宣布成立新的諮詢機構「政府效率部」（DOGE），由馬斯克領導，主張裁減聯邦政府工作人員、進一步審查被認為是浪費稅金的非必要性支出。馬斯克一上任，便裁撤首席多元化官員執行委員會，之後停止1美分幣的生產，並停止在南蘇丹建立美國大使館的專案。

川普宣布為Kobe立雕像！

川普宣布為Kobe立雕像！

法官不擋了！　川普可繼續「大規模裁員」

法官不擋了！　川普可繼續「大規模裁員」

WBC資格賽今晚開打　台灣隊連3天賽程、球員名單一次看

WBC資格賽今晚開打　台灣隊連3天賽程、球員名單一次看

籲川普對俄強硬　馬克宏：中國以為有權侵台

籲川普對俄強硬　馬克宏：中國以為有權侵台

關鍵字：

周刊王澤倫斯基川普

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

快訊／震撼彈！楊大正深夜宣布「與山東正式離婚」

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

小優大嘴巴遭解約

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

NBA超新星溫班亞瑪 右肩血栓整季報銷

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半

朴春稱「李敏鎬要我發的」　男方澄清

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

達人揭「進場台積電」價格：閉著眼睛買

前分局長投資賭博淪街友　警方回應了

更多

最夯影音

更多

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面