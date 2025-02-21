澤倫斯基因「睡覺」拒見美財長？　基輔反擊：川普誤導

▲美國總統川普聲稱，財政部長貝森特上週出訪基輔時遭到「無禮」對待，不過烏克蘭總統府公佈的照片清楚顯示，澤倫斯基在貝森特來訪時有確實接見對方。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間19日聲稱，財政部長貝森特（Scott Bessent）上週出訪基輔時遭到「無禮」對待，且烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）還因為「睡覺」拒見貝森特，甚至並未與美方達成稀土礦產協議。

貝森特12日與澤倫斯基在烏克蘭首都基輔會面，商討烏國以提供稀土交換華府安全支援一事。對此，川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴記者：「貝森特確實去了那裡，但卻遭到相當無禮的對待。他搭火車搭了好幾個小時，這是一趟危險的旅程」，然而「澤連斯基無法出席會議，因為他在睡覺。」

川普還補充：「貝森特本來要去那裡簽署一份文件，當他到了那裡，卻空手而回。」據悉，美國財長貝森特是第一位出訪烏克蘭的川普內閣官員，澤倫斯基此舉顯然故意給貝森特吃閉門羹。

於是川普也於當天稍晚在在真實社群上寫道，「澤倫斯基是一個未經選舉的獨裁者，他最好動作快點，否則他的國家將不復存在。他拒絕選舉，在烏克蘭民調中支持率很低，唯一擅長的就是把拜登玩弄於股掌之間。」

然而，「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）卻指出，從烏克蘭總統府公佈的照片可以清楚顯示，澤倫斯基在貝森特來訪時有確實接見對方，並指控川普近日對澤倫斯基和烏克蘭發表了一些錯誤及誤導陳述。

此前，澤倫斯基在基輔會見川普的烏克蘭事務特使凱洛格（Keith Kellogg）後也表示，希望川普團隊能更了解烏克蘭的真實情況，並駁斥了川普稱他的支持率僅有4%的說法，「我們掌握的證據表明，這個數字在美俄之間傳播。川普總統不幸地生活在這種虛假訊息的泡泡裡。」

近期華盛頓及基輔數度隔空交火，是川普執政下美烏關係迅速惡化的最新跡象。川普本週也派遣高級顧問前往沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）與俄羅斯直接談判，並徹底將烏克蘭排除在美俄的密室協商之外。

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