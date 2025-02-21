不准繼續罵川普！　美國安顧問警告烏克蘭：最好收斂一點

▲瓦爾茲警告澤倫斯基別再罵川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）警告，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）必須收斂一點，不應再繼續謾罵、批評美國總統川普，且最好認真考慮簽署礦物協議，將一半的礦產交給美國共同投資。

根據《衛報》報導，瓦爾茲表示，澤倫斯基應該「收斂點」別再批評美國，不該對美俄和平談判的方式表達不滿，畢竟美國已經為烏克蘭做了許多事，「基輔最近的一些言論以及對川普的侮辱，都是不可接受的。」

瓦爾茲指出，烏克蘭必須客氣一點，仔細考慮並簽署礦物協議，因為這項協議是美國與烏克蘭「共同投資烏國礦產」的歷史性機會。

據了解，這項協議可以讓美方獲得價值5000億美元的自然資源，包括石油和天然氣，佔烏克蘭礦產資源近一半。

瓦爾茲也否認烏克蘭被排除在美俄會談之外，堅稱與基輔當局和歐洲盟友有很多交流和對話，「這是一項符合常識的計畫。他們或許不喜歡，但我們會繼續推動，等戰爭一結束，誰都不會再抱怨。」

川普19日公開稱澤倫斯基是「獨裁者」指責他拒絕舉行選舉，並將戰爭歸咎於烏克蘭；澤倫斯基則回應稱，川普活在克里姆林宮散播的「假訊息泡泡」裡，並希望川普的團隊能夠更誠實一點。