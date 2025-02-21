正國會：相信也支持林岱樺捍衛清白　「司法調查程序應恪遵職守」

▲林岱樺涉貪移送。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委林岱樺因涉詐領助理費案及寺廟贊助案等，昨（20日）遭檢調搜索約談，訊後依涉犯貪污治罪條例100萬元交保；對此，林岱樺所屬派系正國會今（21日）稍早發聲明表示，相信並支持林岱樺委員捍衛自身清白。司法調查程序應恪遵職守，以事實為依據、以法律為準繩，確保社會大眾對司法體系的信任，也呼籲社會各界，應理性看待此案，減少社會不必要的紛擾。

對於林岱樺疑涉助理費案，民進黨回應，因為案件還在進行中，「尊重司法調查，勿枉勿縱。」林岱樺服務處則聲明表示，「岱樺委員在八任立委任期間，一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，還岱樺委員清白。」

林岱樺今則表示，信仰是天理、是公道，「世間有天理，所以不容暗黑逆流；人間有公道，所以公義得以伸張。」、「林岱樺是高雄的女兒，不可能接受任何莫須有的羞辱，因為任何莫須有的羞辱，不僅是踐踏我的尊嚴，也是踐踏高雄的顏面。」、「我是林岱樺，面對打擊，我會挺直站立，不會屈膝跪下。」

而林岱樺屬民進黨正國會派系，正國會稍早也發出聲明表示，相信並支持林岱樺委員捍衛自身清白。正常國家促進會相信，司法調查程序應恪遵職守，以事實為依據、以法律為準繩，確保社會大眾對司法體系的信任，也呼籲社會各界，應理性看待此案，減少社會不必要的紛擾。

