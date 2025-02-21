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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「曹興誠救了大罷免」　吳子嘉預言結局「民進黨危險了」

▲▼全台罷免團體於2/10由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書，第二波連署書四點已送達中選會。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台罷免團體日前由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

媒體人謝寒冰近日爆料罷免藍委徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠一系列與小三的露骨照，曹興誠則多次發出聲明反擊，外界也議論是否將衝擊大罷免情勢。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉20日分析，花邊新聞搞到這麼大，只要投票當天，照片全台飛竄，大罷免會成功嗎？光曹興誠一人的照片，就救了大罷免。他也認為，民進黨會掉席次，一定會有不利的事情發生，自己聽說，民進黨會掉包括原住民等2席到3席立委席次。

吳子嘉於節目《新聞千里馬》表示，大罷免這件事情，因為有曹興誠當作領銜人之後，花邊新聞搞到這麼大，這些「照片」只要在大罷免投票當天，在全台灣到處飛竄的，大家覺得大罷免會成功嗎？

吳子嘉表示，如果自己是曹興誠要罷免的國民黨立委徐巧芯，根本不用去做什麼宣傳，只要網軍把曹興誠的照片滿街發放就好了，能看嗎？做政治有個要件就是「形象」，不是有了流量就不要臉，這是不行的。

吳子嘉指出，民調有百分之七十的人反對大罷免，民進黨卻因為柯建銘，整個黨跟著一起發動罷免，結果最後跑出了小三、小四、小五，甚至連匪諜傳聞都來了。

談到大罷免最終結果，吳子嘉直言，當然不可能改變立法院席次，光是曹興誠一個人的照片，就救了大罷免，但民進黨當然會掉席次，一定會有不利的事情發生，自己還聽說，民進黨會掉包括原住民等2席到3席立委席次。

吳子嘉認為，這整件事的問題，若大罷免是個好事，民進黨每天高奏凱歌、士氣高昂，結果剛選出的領銜人曹興誠，這些小三小四馬上就跑出來了，前面還有罷免藍委葉元之領銜人史書華外遇，都是這種很糟糕的人，他們在台灣社會代表什麼力量？就是把台灣搞亂、把社會局勢搞混亂，完全沒有任何一點正面功能，連論述都沒有。

▼吳子嘉。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼陳時中告吳子嘉求償北院開庭。（圖／記者黃克翔攝）

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