尹錫悅將下台？憲裁敲定「最終辯論」日　最快3月中宣判是否罷免

▲南韓總統尹錫悅2月20日下午出席憲法裁判所第10次彈劾辯論。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍隊強闖國會與中選會、試圖逮捕朝野主要政治人物，涉嫌主導內亂罪。在經過國會彈劾停職後，目前由憲法裁判所（憲法法庭）進行彈劾審判，昨（20）日結束第10次辯論期日程序後，預計25日進行最終辯論，最快將於3月中旬宣布是否罷免。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《朝鮮日報》，南韓憲法裁判所自從受理尹錫悅彈劾案後強調「迅速程序」，每周2次於周二、四開庭進行彈劾審判辯論、審訊彈劾證人，過去10次的彈劾辯論已審訊前國防部長金龍顯、前國軍防諜司令官呂寅兄、前首都防衛司令部長李陣雨、前特戰司令官郭種根、前國情院次長洪壯源、警察廳長趙志浩、前首爾警察廳長金峰植。

20日結束第10次辯論期日程序後，憲法裁判所代理所長文炯培決定於25日下午2時召開最終辯論，調查先前尚未被調查的證據，並讓尹錫悅、國會等兩側代理人進行綜合辯論，聆聽當事人的最終意見供述，其中尹錫悅、國會雙方各以2個小時進行綜合辯論。

尹錫悅方面強調，是基於質疑選舉結果不公、懷疑中選會伺服器與電算設備遭駭，才會派遣軍隊前往位於京畿道果川市的中選會。尹錫悅方面向憲法裁判所申請鑑定選舉伺服器、將投票管理事務員申請為證人，遭到憲法裁判所駁回。對此，尹錫悅方面的辯護律師都泰佑呼籲，希望憲法裁判所能再次考慮。

目前遭國會彈劾而同樣處於停職中的國務總理韓悳洙，同樣也以證人身分出席20日在憲法裁判所的第10次辯論。針對去年12月3日緊急發布戒嚴，韓悳洙批評共同民主黨為首的在野黨多次針對政府要職人員發起彈劾、大幅削減預算，「多數決的暴走，並非民主主義的本質！高達29件的彈劾訴追案，放眼全球也是相當罕見。」

報導指出，若25日最終辯論程序結束後，憲法裁判所將在2、3周後做出裁決，決定是否引用國會通過的彈劾案罷免尹錫悅、或是駁回國會彈劾。一旦憲法裁判所決定罷免尹錫悅，則南韓必須在60天以內進行總統大選；一旦憲法裁判所決定駁回，則尹錫悅將立刻重返總統職位。

據悉，南韓前總統盧武鉉的彈劾案經過最終辯論後，憲法裁判所在14天的2004年5月14日進行宣判；至於南韓前總統朴槿惠的彈劾案，則是在最終辯論的11天後，於2017年3月10日進行宣判。

不過，法界人士也分析，事實上尹錫悅彈劾案的宣判日期，恐怕會比盧武鉉、朴槿惠還要再更晚，因為尹錫悅案涉及總統宣布戒嚴是否違憲、是否涉嫌內亂罪等爭議，並須經由主審法官鄭亨植、代理院長文炯培等共8位法官判斷。