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女到外地找工作遭持刀脅持　「在丈夫面前被性侵」警逮捕3嫌

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲女子遭3名男子攻擊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度再傳出性侵案件，一名從奧里薩邦(Odisha)來到坦米爾那都邦(Tamil Nadu)尋找工作機會的婦女與丈夫，抵達當地後不久便成為3名男子目標，遭3人持刀脅迫、在丈夫面前被性侵，目前3名凶嫌已被拘留。

警方表示，事件17日晚間發生在坦米爾那都邦的蒂魯布爾市(Tiruppur)，受害者與丈夫帶著3歲小孩抵達當地車站想要尋找工作機會，一家人在城市中徘徊時，意外結識了3名凶嫌，3人稱可以幫忙提供工作，便將這家人帶回租屋。

3名凶嫌為這家人提供居住地點，讓他們暫時可以過夜，然而當晚卻突然攻擊丈夫，把人綁起來後，用刀威脅性侵女子，事後還威脅不可以報警，否則就會面臨可怕後果。

這對夫妻脫困後，18日前往警局報案，警方逮捕到3名嫌疑人，分別是24歲的納迪姆(Mohammad Nadim)、25歲男子丹尼許(Mohammad Danish)和一名17歲少年，3人皆來自比哈爾邦，關押在監獄中候審。受害女子目前在醫院中接受治療。

坦米爾那都邦近來頻傳性侵案件，雖然執政黨宣稱，每起案件的嫌疑人都已被逮捕，仍引發反對黨人員上街頭抗議，「坦米爾那都邦幾乎每天都會發生針對女性的暴力案件，當局和警方什麼時候才會意識到，他們的工作應該是防止犯罪，而不只是逮捕」。

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