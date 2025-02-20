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花蓮某校長被爆性侵女職員　被害家屬出面控縣府毫無作為

▲▼民進黨立委陳培瑜、花蓮縣議員楊華美及婦女團體召開記者會。（圖／陳培瑜辦公室提供）

▲民進黨立委陳培瑜、花蓮縣議員楊華美及婦女團體召開記者會。（圖／陳培瑜辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

花蓮某校校長被爆出在公務出差期間，利用身份邀請一名女職員在會議後飲酒，並趁其酒醉後將其帶至汽車旅館性侵，被害人事後向縣長信箱投訴，相關主管機關卻未採取任何行動。被害人丈夫20日在民進黨立委陳培瑜、花蓮縣議員楊華美及婦女團體陪同下召開記者會，要求公部門依法啟動行政調查。

被害人丈夫表示，他的太太到現在想到事件，還是沒辦法完整表達，想了很久，徵得他的同意才開記者會，會站出來是看到太太這段時間承受的痛苦跟壓力。太太在去年11月21日、22日因公來到台北出差，會議中該校長邀請他太太進行會後餐敘，因對方是校長，他太太認為這可能是因公後的餐敘，所以赴約，但卻酒醉後被帶到汽車旅館，發生性侵事件。

被害人丈夫說，事件發生在凌晨，當天回來太太就向他坦白，因擔心被誤會。他太太擔心工作受影響，直到2月1日提出離職後，才進行後續的報案及程序，也接受身心治療，但一直沒有很好的轉變，才向向縣長信箱，卻求助無門。

陳培瑜強調，當社會發生性別暴力或性騷擾案件時，制度的嚴謹性、政府的監督責任、以及被害人能否獲得及時保護與正義，攸關每個人的安全，也涉及基本的身體自主權與性自主權。她指出，儘管性平法已經上路多年，仍然有許多案件中，受害者的聲音被壓制，機關態度消極，且調查程序常常被拖延，導致加害者逃脫，受害者面臨更大壓力及二次傷害，中央及地方主管機關，不該再讓性平機制形同虛設，讓原本應該受到保護的人，反而陷入更深的痛苦與無助。

楊華美則表示，這起案件是花蓮教育界的一個重大風紀事件，相關主管機關無法置身事外，應該調查事實並對有失職的校長進行懲處。她強調，縣府應依性工法在調查過程中先行對行為人停職，但至今兩個多月已過，仍未見縣政府有任何行動。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋指出，這種因職位權勢關係而產生的性侵案件，應該依性工法進行處理。無論受害人是否選擇提告或申訴，相關單位應立即通報並提供協助，並確保被害人及其家屬獲得後續服務。

勵馨基金會副執行長王淑芬強調，社會對於性別平等事件的處理，應該將羞恥轉移到加害者身上。她提到，許多受害人因為害怕被污名化或指責而不敢揭露真相，這造成了巨大的社會壓力，但當她們發聲時，不僅是為自己，也是為更多的受害者爭取正義。她呼籲社會各界共同關注並支持受害人，防止此類事件再次發生。

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