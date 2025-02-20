　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

性侵2女卻無罪！　40歲男「逃過死刑再犯案」11歲女童遭性侵亡

曾性侵2女卻無罪　40歲男「逃過死刑再犯案」11歲女童遭性侵亡。（圖／翻攝自X）

▲男子前科累累，又再度犯案。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度中央邦一名11歲殘疾女童遭到殘忍殺害，被人發現下體流血，然而更令人髮指的是，凶嫌竟然是有2項性侵前科的拉梅希(Ramesh Singh)，曾被判處死刑的他，上訴到高等法院後獲判無罪，結果再度犯案。

拉吉加爾市(Rajgarh)警方表示，受害女童是一名有聽力和語言障礙的殘疾人士，家人1日晚間發現她突然失蹤，隔天村民在一處森林中找到重傷的她，緊急送到博帕爾市(Bhopal)醫院治療，雖然醫生努力醫治，仍於7晚間去世。

事件傳出後警方發動大規模調查行動，根據監視器畫面鎖定40歲男子拉梅希，確認凶嫌身分後，立即前往拉梅希位於沙賈布爾(Shajapur)住家，發現他所住地點距離死者居住地不到100公里，且過往還犯下多起性侵殺人案件。

警方調查發現，拉梅希2003年因性侵一名5歲女童被判入獄10年，然而2013年出獄後，隔年便再度犯案，性侵殺害一名8歲女童被地方法院判處死刑，但高等法院2019年以女童父親在鑑識現場等技術原因為由，駁回判決宣告他無罪，目前該案仍在上訴中。

前科累累的拉梅希一再犯案引發外界怒火，警方表示，「意識到案件的嚴重性，我們已成立特別調查小組，小組成員正在對拉梅希逐一進行審問，從他2003年、2014年和2025年所犯下的案子看來，他的犯案都是針對未成年者」，會將他的DNA資訊與其他未破解性侵案進行比對，以查明他是否涉入更多案件。

● ETtoday新聞網提醒您，尊重身體自主權，性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
威力彩16.5億！詹惟中曝「5類人中獎機會高」　行員驚呆
樂天女孩筠熹慘被騙！　百萬血汗錢沒了
獨／具俊曄無限期停工！　活動全取消
LIVE／中華隊備戰經典賽資格賽！　官方練習日全程直播
高雄國賓容積率1142％　重新評估結果出爐
快訊／逆轉！　陳怡君遭羈押禁見
台中外送員被撞死！　驚悚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

臉剛好對著水龍頭　女網紅被男友發現「浴缸中活活燙死」嚴重毀容

店員手滑給錯刮刮樂　女不爽刮開彩券「中6千萬頭獎」瞬間嗨爆

賓士貓「獨自搭火車冒險」27公里爆紅　獲專屬鐵路卡終身免費

孕婦超音波檢查發現罕見「胎中胎」　未出生男嬰體內有2個胎兒

18歲中樂透「一輩子不用工作」　女爽玩10年卻後悔：好像被詛咒

女師和17歲學生發生性關係　綠帽夫測DNA發現「小孩不是他的」

每隻都想養！女手機發現「被狗狗選中瞬間」　驚喜：就是牠了

額頭破了「遭3醫院拒收」　來不及送第4間慘死！6醫護移送檢方

川普發錢了？喊全民普發16萬大紅包　美媒曝「恐實拿不到400塊」

川普：結束烏克蘭戰爭談判　俄羅斯握有主導權

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

李浚赫重現劉恩浩台詞　連主持人都融化惹

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

額頭破了「遭3醫院拒收」　來不及送第4間慘死！6醫護移送檢方

川普發錢了？喊全民普發16萬大紅包　美媒曝「恐實拿不到400塊」

川普：結束烏克蘭戰爭談判　俄羅斯握有主導權

正妹OL晚上兼差「酒店頭牌」！　自爆靠1招從未被同事抓包

性侵2女卻無罪！　40歲男「逃過死刑再犯案」11歲女童遭性侵亡

iPhone 16e不支援MagSafe！　日媒列與SE系列「3大差異」

美媒：川普澤倫斯基罵戰　預示世界新秩序正成形

Forever 21恐二度破產！傳積欠租金　最快3月關閉200間門市

白人媽媽生下非裔寶寶！　她崩潰揭診所「搞錯胚胎」

健力金牌少女做舉重訓練　被272公斤槓鈴壓頸瞬間慘死

台南購物節消費破63億元　黃偉哲抽出300萬金磚大獎得主驚喜

全聯「在家吃麵」麵條買1送1！網羅台、日、義式　搭醬更省

台中新光三越氣爆28人遭資遣　勞動部：要求廠商說明事由

雙載機車闖紅燈、轎車超速…後座18歲女大生慘死！2駕駛下場曝

財政部定「北市單價120萬是豪宅」　鄉民疑：限貸令跟進嗎？

陸牙科遇耍賴客「補牙害我懷孕」？　竟是診所自導自演

金融行動創新法規調適平台 達成20項具體建議

曾總解釋沒選陳子豪、林盛恩　「下勾」陳宇宏補齊投手陣型

嘉義男2度朝警局丟酒瓶！玻璃大門被砸毀　各判處拘役50日

河南37歲網紅「越野唐僧」心肌梗塞過世　友嘆：還有2娃要養

惡霸撒嬌不願離開姐身旁　被她摸後瘋狂伸手示意不要停XD

國際熱門新聞

活煮龍蝦好殘忍？科學家首度證實「牠們經歷劇痛」

川普警告：第3次世界大戰不遠了！

義大利聖母像「流血淚」之謎解開了！DNA鑑定曝

小行星撞地球最新機率曝！　NASA準備出手

中文AI將登場　蘋果iOS 18.4更新時間曝

被川普轟無能支持率剩4％　澤倫斯基回應

41歲「吳妹妹」日本拉客被逮！網見照驚喊：超正

健力金牌少女被槓鈴壓頸瞬間慘死

最美雀士現身寧夏夜市！露肩貼身毛衣玩打靶

1個月內「只吃Subway」狠甩8公斤！

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

女18歲中樂透　爽玩10年卻後悔

真人版茉莉公主　6年後現況曝光

Fed會議紀錄公布「標普再創新高」　美股四大指數全面收漲

更多熱門

相關新聞

超商店長假扮警察　性侵女高中生判8年

超商店長假扮警察　性侵女高中生判8年

一名便利超商店長，在包養網站認識17歲女高中生，雙方約定進行性交易，店長自備警便衣、服務證，冒充警察強制性交2次得逞並拍下影片。士林地院以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪判刑9年，案經上訴，二審減為8年。

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

真人版茉莉公主　6年後現況曝光

真人版茉莉公主　6年後現況曝光

川普打出「關稅牌」　爭取「美國優先」

川普打出「關稅牌」　爭取「美國優先」

川普：若馬斯克赴印度設廠避稅　對美國而言不公平

川普：若馬斯克赴印度設廠避稅　對美國而言不公平

關鍵字：

印度性侵前科中央邦Ramesh SinghRamesh Khati

讀者迴響

熱門新聞

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

王偉忠長文悼念大S

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

大S樹葬確定延期！　具俊曄「最新聲明曝光」

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

即／涉詐助理費　林岱樺怒大喊：政治干預司法、司法干預初選

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面