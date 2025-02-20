性侵2女卻無罪！　40歲男「逃過死刑再犯案」11歲女童遭性侵亡

▲男子前科累累，又再度犯案。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度中央邦一名11歲殘疾女童遭到殘忍殺害，被人發現下體流血，然而更令人髮指的是，凶嫌竟然是有2項性侵前科的拉梅希(Ramesh Singh)，曾被判處死刑的他，上訴到高等法院後獲判無罪，結果再度犯案。

拉吉加爾市(Rajgarh)警方表示，受害女童是一名有聽力和語言障礙的殘疾人士，家人1日晚間發現她突然失蹤，隔天村民在一處森林中找到重傷的她，緊急送到博帕爾市(Bhopal)醫院治療，雖然醫生努力醫治，仍於7晚間去世。

事件傳出後警方發動大規模調查行動，根據監視器畫面鎖定40歲男子拉梅希，確認凶嫌身分後，立即前往拉梅希位於沙賈布爾(Shajapur)住家，發現他所住地點距離死者居住地不到100公里，且過往還犯下多起性侵殺人案件。

警方調查發現，拉梅希2003年因性侵一名5歲女童被判入獄10年，然而2013年出獄後，隔年便再度犯案，性侵殺害一名8歲女童被地方法院判處死刑，但高等法院2019年以女童父親在鑑識現場等技術原因為由，駁回判決宣告他無罪，目前該案仍在上訴中。

前科累累的拉梅希一再犯案引發外界怒火，警方表示，「意識到案件的嚴重性，我們已成立特別調查小組，小組成員正在對拉梅希逐一進行審問，從他2003年、2014年和2025年所犯下的案子看來，他的犯案都是針對未成年者」，會將他的DNA資訊與其他未破解性侵案進行比對，以查明他是否涉入更多案件。

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