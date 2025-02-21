21歲女警控「男警酒後性侵」！強闖住處拍裸照　地院裁定收押禁見

▲宜蘭縣某派出所女警指控男警暴力性侵。（示意圖／記者游芳男攝）

記者閔文昱／綜合報導

宜蘭日前傳出疑似有男警性侵女警的案件，一名21歲女警指控，她與一名27歲的男警互有好感，不料18日凌晨卻在住處遭對方酒後暴力性侵，甚至強拍裸照，讓她憤而前往醫院驗傷報案。檢察官高度重視此案，依法展開偵辦，最終法院裁定男警收押禁見。

據了解，21歲女警與27歲歐姓男警在同一間派出所服務，雙方互有好感，但並非男女朋友關係，17日晚間兩人一起與派出所同事的聚餐中喝酒，結束後男警跟隨女警回到她的租屋處，然而在女警拒絕其求歡後，他仍強行進入女警住處實施性侵、拍攝裸照。18日一早女警便前往醫院驗傷，指控遭男警毆打、性侵，導致雙臂上有明顯瘀青。

宜蘭地檢署在複訊後，認為男警涉案情節重大，且有逃亡、滅證及串供之虞，依涉嫌傷害、妨害性自主、妨害秘密、強制性交、恐嚇等五項罪嫌，向法院聲請羈押禁見。法院在20日晚間10點開完羈押庭後，為避免證據滅失，裁定收押禁見。

此外，宜蘭縣警察局也對此事件高度重視，已於20日下午召開考績會，決議對涉案男警進行停職處分。警局強調將依照「警紀警辦」原則處理，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，從嚴追究涉案人員的責任，並視情節擬議相關行政處分。

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