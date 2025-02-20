涉下藥性侵10女！留英中國博士生「出庭露詭笑」　手機留恐怖證據

▲ 鄒振浩涉嫌下藥性侵至少10名女性。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國27歲博士生鄒振浩（Zhou Zhenhao，音譯）被控於留學英國期間，下藥性侵至少10名女性，法院近日開庭審理此案，而鄒男在庭上否認多數罪行，回答檢方問題時更露出詭異笑容。

《每日郵報》報導，鄒振浩涉嫌於2019至2023年在英國留學期間，下藥性侵至少10名女性，被控犯下11項性侵罪、12項持有極端色情影像罪、3項偷窺罪、1項非法監禁罪，以及8項持有受管制藥物並意圖供應罪，對此幾乎全盤否認。

他2017年9月赴英，就讀貝爾法斯特女王大學，2019年搬到倫敦，2年後取得倫敦大學學院（UCL）工程碩士學位，開始攻讀博士。

他的手機裡通訊軟體中出現用於全身麻醉的七氟醚（Sevoflurane）藥物截圖，但他聲稱是手機出問題，在他不知情狀況下「誤拍」。當檢方追問，「你平常會在相簿裡看到誤拍的螢幕截圖？」鄒男回答，「是的，我常常看到錯的、不是我要的截圖。」

庭審中檢方質問鄒男，為何對「與沉睡中的女性發生關係」感到興奮，鄒男回應，「因為我失眠」，對方沒有反應令他感到興奮；至於為何喜歡性侵女性，他回答，「我看了一些A片…我就是喜歡，不知道為什麼」。

檢方又問他，在女性不知情狀況下對她們做一些事情是否讓他「感到強大」，未料鄒男臉上浮現微笑，因此追問，「為什麼我問你是不是感覺強大時你笑了？」鄒男對此則回答，「我在各方面都很好，我比其他人都好，我是個優秀的人。」

當被問及是否曾在女性睡著後與她們發生關係，鄒男聲稱，「沒有，那是演戲」。他承認曾拍下一名睡著的女子照片，「我只拍了她的臉，這不是性行為」，但承認拍攝前未經過對方允許。

警方在他位於倫敦布魯姆斯伯里（Bloomsbury）的學生宿舍裡搜出針孔攝影機，他還曾上網搜尋「隱藏式攝影機」及「時鐘監視器」，但辯稱只是出於好奇。

一名女子被拍到在他性侵過程中尖叫，痛苦喊著「我恨你」，但鄒男聲稱這是「劇本的一部分」。他手機裡還存有2段疑似是男性和睡著或失去知覺的女性發生關係的影片，他對此稱不知影片何時下載到手機裡，也不記得是否看過。審判目前仍在進行中。