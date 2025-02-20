林秀菊接任里港警友辦事處主任　全力支持警政

▲屏東縣警察之友會里港辦事處新主任林秀菊與卸任主任侯明賢完成交接儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警察之友會里港辦事處2月19日晚間，在里港大山河台灣風味餐廳舉辦卸、新任主任交接暨成立大會，不少地方人士到場觀禮，見證新主任林秀菊與卸任主任侯明賢完成交接儀式，並成立屏東縣警察之友會里港辦事處顧問團場面熱鬧隆重。

到場地方人士有縣議員陳明達、何春美、九如鄉長藍聰信、警察局局長戴台㨗、消防局局長李彬正、屏東縣警察之友會榮譽常務理事方次郎、民防大隊長蔡双喜、各分局分局長、各辦事處主任、顧問團隊及里港民防、義警、義交、志工中隊等。

新任主任林秀菊現為吉隆鋼鐵有限公司董事長，平時熱心公益不遺餘力，曾捐贈警察局60頂客製化安全帽及捐贈消防局消防車來提升警消執勤裝備，任職里港警友辦事處副主任時積極協助推動各項警政工作，均備受好評。這次接任里港辦事處主任，各界皆寄予厚望。

林秀菊表示，感謝侯明賢主任四年任期時間的戮力付出及各位顧問的支持，讓警友辦事處的工作能夠順利推行。感謝里港分局全體同仁在打擊犯罪、維護治安方面的辛勤付出，他們不畏艱難，堅守崗位，為社區帶來了安定與和諧。未來，里港警友辦事處將繼續支持警方工作，不僅頒發破案獎金、舉辦旅遊、慶生會，更要向下紮根，警察同仁的子女學期成績表現優秀也會頒發獎助學金，鼓勵警察們為打造更安全的社會而努力。

里港警分局分局長温基興表示，感謝林秀菊主任、侯明賢、藍啟政榮譽主任及里港警友辦事處顧問團隊多年來持續體恤員警辛勞，全力支持警政，成為分局最強力後盾。未來會戮力率領里港分局團隊，顧好轄區治安交通，讓轄區屏北六鄉鎮安居樂業，不負鄉親期望。