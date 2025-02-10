基隆兩警分局長交接布達　謝國樑盼打造安全宜居城市

▲基隆警2分局長交接布達。基隆市長謝國樑（中）、基隆警第二分局長童寶賢（左）、基隆警第三分局長侯興龍（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局今（10）日舉行第二、三分局卸、新任分局長聯合交接布達典禮，市長謝國樑親自主持，除對卸、新任官表達祝賀，也歡迎新任分局長加入市府團隊，共同為基隆市的治安維護工作努力，打造安全宜居的有愛城市。

在主持卸、新任分局長聯合交接布達典禮之後，謝國樑介紹兩位分局長的簡歷，其中新任第二分局長童寶賢，是警大行政警察學系64期畢業、銘傳大學犯罪防治學系碩士，原任市警局第三分局分局長；新任第三分局長侯興龍，則是警大法律學系64期畢業、海大海洋法律研究所碩士，原任新竹市警察局第三分局分局長。

謝國樑強調，二位新任官均歷任本局中高階幹部等重要職務，相信對於本市各項治安及交通工作均能駕輕就熟，希望新官就任後能發揮所長，共同襄助林信雄局長推動本市各項警政工作，齊心領導同仁為本市治安及交通努力。

此外，謝國樑也肯定卸任的二分局分局長楊宗昆在任內工作績效卓著，獲警政署榮調連江縣政府警察局主任秘書，並且感謝他為本市治安及交通努力的付出與所做的貢獻。

謝國樑最後期勉兩位新任官都能夠發揮專長，持續配合市政府及警政署推動「行人有序」、「打詐儀錶板」識詐宣導等政策、營造友善職場環境，繼續領導所屬同仁，共同為基隆市的治安維護工作努力，打造安全宜居的有愛城市。

▲基隆警局長林信雄（中）、基隆警第二分局長童寶賢（右）、基隆警第三分局長侯興龍（左）。