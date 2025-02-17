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南投觀光產業聯盟盟主交接　許淑華盼日月潭觀光品牌吸客源

▲南投觀光產業聯盟日前進行新春團拜暨日月潭觀光圈交接啟新。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投觀光產業聯盟日前進行新春團拜暨日月潭觀光圈交接啟新。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣觀光產業聯盟協會第二屆盟主魏振宇卸任，由南投縣旅館商業同業公會理事長李吉田接任，縣長許淑華感謝魏振宇任內帶領日月潭觀光圈公協會成員挺過疫情，並積極推動觀光圈發展，促成多項跨域合作與行銷活動，讓日月潭觀光品牌更具國際競爭力，並期許李吉田持續深化產業聯結、推動創新發展，使日月潭觀光圈在國內外市場更具影響力。

南投縣觀光產業聯盟協會11日在九族文化村舉辦「2025新春團拜暨日月潭觀光圈第二、三屆交接典禮」，並設宴40桌，邀集縣內35個公協會參與，在許淑華監交下，魏振宇將印信交接給新任盟主李吉田；魚池鄉長劉啟帆、國姓鄉長邱美玲、埔里鎮長廖志城、立委馬文君服務處執行長楊樹煌、立委游顥服務處主任李銘龍、日月潭國家風景區管理處處長柯建興、集集鎮公所機要秘書莊子鑑、暨南大學校長曾永平等產官學代表都到場參與。

▲南投觀光產業聯盟日前進行新春團拜暨日月潭觀光圈交接啟新。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，目前陸客短缺、疫後國人大量出國旅遊，國內遊客無法彌補國旅觀光遊客人數，確實對本縣觀光業者造成衝擊， 縣府會與聯盟研議、盼透過縣府各種資源協助帶動整體觀光，今年也特別成立觀光永續科，增加人力及經費，希望推動永續產業輔導、智慧觀光及品牌國際化；另九九峰氦氣球樂園及將在明年開園的松嶺之星等兩大計畫，都希望能帶來更多人潮，讓遊客能感受南投觀光服務品質持續提升。

李吉田表示，日月潭觀光圈聯盟與公部門單位、公協會單位、暨南大學三方產官學合作至今五年，感謝各方資源的挹注及協助，使觀光圈得以穩健發展，加入的公協會從初期的30多個，迄今已達57個，成功推動地方觀光整合、帶動區域經濟發展，未來會在既有基礎上，凝聚觀光圈共，識，共同努力，全力推動南投觀光發展；日管處長柯建興則承諾，該處未來將持續與地方觀光產業夥伴攜手合作，強化區域品牌發展，推動智慧觀光與永續旅遊，讓日月潭觀光圈的影響力更為深化，進一步帶動南投乃至台灣觀光產業的整體發展。

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