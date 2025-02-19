屏東男獨居「起身都困難」　里港暖警幫忙取餐

▲里港警分局九如分駐所警員陳俊嘉主動關懷陳男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

70歲獨居陳姓男子，行動不便，白天可以靠鄰居及長照人員協助活起居，晚上則自食其力，但他起身都很困難，飲食成為問題，里港警分局員警利用勤區查察前往觀懷，幫他跑腿購買食材，讓他感到很窩心。

里港警分局九如分駐所警員陳俊嘉於日前得知轄區70歲獨居陳姓男子，長期臥床行動不便，便主動利用勤區查察時前往關懷。

陳員見他身體孱弱，連起身都顯得吃力，亦無法外出購餐，主動幫忙前往附近攤販拿取販售之食物供其食用，讓他感到非常溫暖。

九如分駐所所長蔡惠茹表示，陳男獨居又長期臥床，生活起居有賴左鄰右舍接濟及政府低收補助，現有屏東基督教醫院長照服務機構定期照顧訪視，惟夜間僅有他獨自在家，無人照顧。陳員到場訪查時，見老翁行動不便無法自行起身，立即上前攙扶並協助將其掉落物品拾起；後因近晚餐時段，主動協助其拿取附近攤販販售之食物供其食用，臨別前不忘一再叮嚀，如遇困難可隨時致電派出所或110尋求協助，讓他感到很窩心。

里港警分局分局長温基興對於陳員主動關懷轄區居民之舉表示肯定。警方呼籲，台灣已邁向超高齡化社會，守護獨老須從個人、家庭、社會多管齊下，除了政府、社福相關單位架起有效安全網，家人間多予聯繫關心，社區鄰里間亦應發揮守望相助精神，共同守護長者。