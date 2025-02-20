紀念孫中山逝世百年　國民黨推「倫敦蒙難記」劇本殺遊戲

▲國父孫中山逝世一百周年將屆，國民黨今公布相關系列紀念活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國父孫中山逝世百年紀念日將屆，國民黨將從3月1日起舉辦一系列的紀念活動，用實際的行動緬懷、紀念孫中山。國民黨秘書長黃健庭今（20日）於記者會中提及，3月1日將在黨部的二樓，隆重開展的「努力進前」的孫中山先生的紀念特展。這個展覽將會是近年來，最多孫中山先生真跡文物、史料的特展。透過各種設計、多元媒介的效果，帶大家走進歷史的記憶追思孫中山先生。

國民黨今日召開「總理孫中山先生逝世百年」系列紀念活動公布記者會。黃健庭提及，在孫中山逝世紀念日，3月12日當天下午，也將在隔壁的中影八德大樓舉辦紀念民主音樂會，邀請優秀的表演團體，用音樂緬懷國父，感謝中山先生超過一世紀對於文化，民主政治的影響力。

國民黨副秘書長李彥秀介紹這次總理逝世百週年活動，國民黨結合青年創意、民間資源以及社會連結推出的文創小物以及出版品。環保袋上除了設計上用對話框的方式，呈現總理的名言佳句外，孫中山所倡導的植樹概念，可以說是華人地區最早有永續發展精神的想法，中山學術的永續精神，更是當代探討中山先生思想時，屢被提及的重點，因此製作用環保袋的方式，凸顯出中山思想中永續精神在當代的落實。此外，國民黨復刻、放大了去年全代會上受到好評的筆記本，用中山先生創立興中會的年份『1894』年為題，內頁更有中山先生激勵人心的名言，可作為生活中實用的筆記本。

李彥秀指出，此次結合青年創意、民間資源以及社會連結推出的文創小物以及出版品，將會在展覽以及各項活動出現，包括總理名言佳句的環保袋、用孫中山創立興中會年份「1894」年為題，內頁更有中山先生激勵人心的名言，可作為生活中實用的筆記本等。

另會推出與中山學術文化基金會共同合作，復刻兩本經典著作「國父孫中山先生傳」，以及「國父墨跡」。李彥秀說明，這兩本書都是孫中山百年誕辰時，集結社會賢達、社會資源及黨史會編輯的重要著作，60年後重新復刻出版。

系列活動中將舉辦「中山先生逝世壹百周年紀念座談會」，國民黨大陸事務部主任林祖嘉說明，這場座談會將由國民黨黨史館及中山學術文化基金會主辦，時間訂於3月7日上午9點到12點於國政基金會舉行。除朱立倫親自參與外，擔任中山學術文化基金會董事長的前主席吳伯雄將會出席，前總統馬英九也會進行開幕致詞。

國民黨青年團總團長黃騰憲說，KMT studio會推出極具創意的「倫敦蒙難記」劇本殺，以紀念、傳承國父的百年精神。這是國內政黨首創，也可能是國內第一個以國父個人傳記為主題的劇本殺，黨部二樓的展覽會場，也會呈現當時的空間以及透過服裝道具等，讓大家回到當時的時空背景。

黃騰憲說，革實院即日起到4月15日的中午12時將舉辦短影音創作比賽的活動，不讓年輕世代失去對國父的認知、對中華民國正確的歷史觀。