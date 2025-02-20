　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

紀念孫中山逝世百年　國民黨推「倫敦蒙難記」劇本殺遊戲

▲國父孫中山逝世一百周年將屆，國民黨今公布相關系列紀念活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國父孫中山逝世一百周年將屆，國民黨今公布相關系列紀念活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國父孫中山逝世百年紀念日將屆，國民黨將從3月1日起舉辦一系列的紀念活動，用實際的行動緬懷、紀念孫中山。國民黨秘書長黃健庭今（20日）於記者會中提及，3月1日將在黨部的二樓，隆重開展的「努力進前」的孫中山先生的紀念特展。這個展覽將會是近年來，最多孫中山先生真跡文物、史料的特展。透過各種設計、多元媒介的效果，帶大家走進歷史的記憶追思孫中山先生。

國民黨今日召開「總理孫中山先生逝世百年」系列紀念活動公布記者會。黃健庭提及，在孫中山逝世紀念日，3月12日當天下午，也將在隔壁的中影八德大樓舉辦紀念民主音樂會，邀請優秀的表演團體，用音樂緬懷國父，感謝中山先生超過一世紀對於文化，民主政治的影響力。

國民黨副秘書長李彥秀介紹這次總理逝世百週年活動，國民黨結合青年創意、民間資源以及社會連結推出的文創小物以及出版品。環保袋上除了設計上用對話框的方式，呈現總理的名言佳句外，孫中山所倡導的植樹概念，可以說是華人地區最早有永續發展精神的想法，中山學術的永續精神，更是當代探討中山先生思想時，屢被提及的重點，因此製作用環保袋的方式，凸顯出中山思想中永續精神在當代的落實。此外，國民黨復刻、放大了去年全代會上受到好評的筆記本，用中山先生創立興中會的年份『1894』年為題，內頁更有中山先生激勵人心的名言，可作為生活中實用的筆記本。

李彥秀指出，此次結合青年創意、民間資源以及社會連結推出的文創小物以及出版品，將會在展覽以及各項活動出現，包括總理名言佳句的環保袋、用孫中山創立興中會年份「1894」年為題，內頁更有中山先生激勵人心的名言，可作為生活中實用的筆記本等。

另會推出與中山學術文化基金會共同合作，復刻兩本經典著作「國父孫中山先生傳」，以及「國父墨跡」。李彥秀說明，這兩本書都是孫中山百年誕辰時，集結社會賢達、社會資源及黨史會編輯的重要著作，60年後重新復刻出版。

系列活動中將舉辦「中山先生逝世壹百周年紀念座談會」，國民黨大陸事務部主任林祖嘉說明，這場座談會將由國民黨黨史館及中山學術文化基金會主辦，時間訂於3月7日上午9點到12點於國政基金會舉行。除朱立倫親自參與外，擔任中山學術文化基金會董事長的前主席吳伯雄將會出席，前總統馬英九也會進行開幕致詞。

國民黨青年團總團長黃騰憲說，KMT studio會推出極具創意的「倫敦蒙難記」劇本殺，以紀念、傳承國父的百年精神。這是國內政黨首創，也可能是國內第一個以國父個人傳記為主題的劇本殺，黨部二樓的展覽會場，也會呈現當時的空間以及透過服裝道具等，讓大家回到當時的時空背景。

黃騰憲說，革實院即日起到4月15日的中午12時將舉辦短影音創作比賽的活動，不讓年輕世代失去對國父的認知、對中華民國正確的歷史觀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／案情擴大！林岱樺涉貪　通法寺住持被帶回偵訊
快訊／陳怡君現身法院　哽咽：拜託大家相信我
大S樹葬確定延期！　具俊曄最新聲明曝光
三上悠亞「一口氣剪掉了」　新髮型全被拍
除濕機開24hrs「電費會爆掉嗎」　白癡公主公開一個月帳單：
義大利聖母像「流血淚」之謎解開了！　DNA鑑定揭驚人真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

川普轉向轟烏克蘭對台灣啟示？　曹興誠：把中共特洛伊木馬趕出去

快訊／曹興誠回私照風波：中國、中共同路人怕大罷免　不入流抹黑

朱立倫批民進黨大罷免野蠻惡質　籲請大團結保護桃園6席立委

官方LINE宣傳波伽利大巨蛋演唱會　陳宥丞質疑：蔣市府標準在哪？

紀念孫中山逝世百年　國民黨推「倫敦蒙難記」劇本殺遊戲

80歲以上免巴氏量表還得等6個月　藍委諷：搞大罷免怎麼不需要？

4年投入76億預防兒童及少年犯罪　卓榮泰：強化兒少多元支持

賴清德提醒大專院校！　「跟中國交流要存有風險意識」

林岱樺喊司法干預初選　趙少康：「非賴系」陳亭妃遲早也出事

行政院修民法　夫妻5年內分居3年可離婚、再婚不能拿贍養費

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

李浚赫重現劉恩浩台詞　連主持人都融化惹

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

川普轉向轟烏克蘭對台灣啟示？　曹興誠：把中共特洛伊木馬趕出去

快訊／曹興誠回私照風波：中國、中共同路人怕大罷免　不入流抹黑

朱立倫批民進黨大罷免野蠻惡質　籲請大團結保護桃園6席立委

官方LINE宣傳波伽利大巨蛋演唱會　陳宥丞質疑：蔣市府標準在哪？

紀念孫中山逝世百年　國民黨推「倫敦蒙難記」劇本殺遊戲

80歲以上免巴氏量表還得等6個月　藍委諷：搞大罷免怎麼不需要？

4年投入76億預防兒童及少年犯罪　卓榮泰：強化兒少多元支持

賴清德提醒大專院校！　「跟中國交流要存有風險意識」

林岱樺喊司法干預初選　趙少康：「非賴系」陳亭妃遲早也出事

行政院修民法　夫妻5年內分居3年可離婚、再婚不能拿贍養費

澳門夫妻靈車抵火化場！禮儀社黑傘陣護送　家屬領骨灰離開畫面曝

前後任都出事！彰化里長打死妻子收押　他逃大陸製毒遭槍決

快訊／林岱樺涉貪案情擴大！通法寺住持被帶往南機站

新光三越氣爆封館！　櫃姐被迫休假「親曝慘況」：只能領底薪

GD綜藝《Good Day》陣容太夢幻收視奪冠　爆料太陽追戀綜酸：都是假的

台中二日遊景點整理！住米其林指南推薦旅店、低調深夜咖啡廳擼貓

當媽才懂！李佳穎產後3個月「一外表變化超明顯」淚眼：暫時放棄了

台南響應世界母語日！　表揚母語推手與優秀學子

台灣今年底邁入超高齡社會！專家推長照3.0新政展望

台東縣府加強營建工地噪音防制　提醒業者最高可罰18萬

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

政治熱門新聞

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

曹興誠三度改口喊有黑手　謝寒冰酸：你搞得我好亂

再開直播反擊曹興誠　 謝寒冰稱從沒想公布影片：不是一直說是AI？

柯爸過世留口德　他1張圖酸小草雙標

行政院擬修《民法》　5年內分居3年可離婚

罷免陳玉珍失敗　「珍礙金門」聲明全文曝光

竹聯幫主治喪名單「藍綠白大咖都上榜」　時力：人民如何信任司法？

曹興誠喊告謝寒冰　尹乃菁預測結局

行政院修民法　夫妻5年內分居3年可離婚、再婚不能拿贍養費

謝國樑東岸商場案不起訴

綠委林岱樺涉貪汙助理費　韓國瑜這樣說

林岱樺涉助理費案遭搜索　民進黨：尊重司法，勿枉勿縱

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

曹興誠提告求償1億元！謝寒冰16字回應

更多熱門

相關新聞

林岱樺喊司法干預初選　他點陳亭妃遲早也出事

林岱樺喊司法干預初選　他點陳亭妃遲早也出事

民進黨8連霸立委林岱樺，今（20日）服務處與立委辦公室無預警遭檢方搜索、約談，林岱樺本人痛批「政治干預司法、司法干預初選」。中廣前董事長趙少康對此表示，林岱樺這席話直接戳破賴清德口中的司法獨立，只要司法被執政者掌握，檢調被當朝操控，對每個人都危險；他更稱，陳亭妃、林岱樺都是不聽話的「非賴系」，出事只是遲早的事。

藍推「長照保險制」　保費政府分擔3成、雇主4成、個人3成

藍推「長照保險制」　保費政府分擔3成、雇主4成、個人3成

TVBS民調／四成民眾反對大罷免藍綠委　民眾黨支持度大漲衝破1成

TVBS民調／四成民眾反對大罷免藍綠委　民眾黨支持度大漲衝破1成

竹聯幫主治喪名單「藍綠白大咖都上榜」　時力：人民如何信任司法？

竹聯幫主治喪名單「藍綠白大咖都上榜」　時力：人民如何信任司法？

藍推長照保險制　每人每月最低繳100元

藍推長照保險制　每人每月最低繳100元

關鍵字：

國民黨孫中山音樂會

讀者迴響

熱門新聞

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

王偉忠長文悼念大S

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

即／涉詐助理費　林岱樺怒大喊：政治干預司法、司法干預初選

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

台積電魏哲家哭哭！　半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面