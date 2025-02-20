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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍推「長照保險制」　保費政府分擔3成、雇主4成、個人3成

▲國民黨召開長照政策的記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨召開長照政策的記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

隨著台灣邁入超高齡社會，長照需求日益攀升，國民黨主席朱立倫今（20日）召開記者會宣布，在立法院新會期將推動「長照保險法」立法，據智庫提出草案說帖，長照保險對象為所有具中華民國國籍且設籍台灣者，並依全民健保身分納入，受雇者身分的被保險人保費，由政府、雇主、個人3方共同分別分擔3成、4成、3成，開辦初期保險費率1.19%，約為健保費率5.17%的4分之1，最低每人每月負擔約100元起，即便月薪高達6萬元者，每人每月負擔200元。

根據國民黨智庫所擬草案規定，有關財務來源與管理機制，政府應負擔保險年度經費至少36%，不足部分需編列預算補足，並設置「長期照顧保險會」，負責財務審議、保險給付範圍與保險政策研擬，同時設置「長期照顧保險爭議審議會」，處理保險爭議申訴案件。

該草案指出，長照保險對象為所有具中華民國國籍且設籍台灣者，並依全民健保身分納入，符合一定條件的外籍人士也須參加長照保險，確保公平性，被保險人區分為受雇者、自營業者、軍人、低收入戶等6大類，規範不同類別被保險人應按特定順位參加保險，避免重複投保，長照保險費率初期定為1.19%，並每3年精算一次，調整費率。

草案規定，長照保險由政府、雇主、個人3方共同分擔保險費，被保險人身分若為受雇者，個人負擔30%、雇主負擔40%、政府補助30%，低收入戶由政府全額負擔，自營業者全額自付。

根據草案，長照保險提供服務項目包括身體照顧、日常生活照顧、安全看視、護理服務、復健訓練、輔具服務、無障礙改造、交通接送、喘息服務、照顧諮詢與訓練以及照顧者現金給付，而且家庭照顧者可以選擇領取現金，但前提必須接受訓練。

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