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白人媽媽生下非裔寶寶！　她崩潰揭診所「搞錯胚胎」

▲▼媽媽,母親,懷孕,孕婦,孕肚。（圖／CFP）

▲美國發生「胚胎混淆」事件，一名白人女性，意外生下非裔寶寶。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合外電報導

美國喬治亞州發生離譜案件，一名白人女子透過試管嬰兒（IVF）生育，竟然產下一名非裔男嬰，經過基因檢測證實，2人沒有任何血緣關係。她不僅生下別人的孩子，還失去寶寶監護權，為此深受創傷，於是把生育診所告上法院，要求陪審團審判，並且求償7.5萬美元（約新台幣245萬元）。

CBS與衛報等外媒報導，穆雷（Krystena Murray）是一名棕金色頭髮、藍色眼睛的白人女性，並且選擇了一名外表跟自己相似的精子捐贈者，卻於2023年12月9日誕下非裔男嬰。

穆雷相當震驚，卻不知道怎麼處理，只好繼續照顧寶寶，包括餵養母乳、帶孩子看醫生、整天抱著哄睡，直到2024年1月底收到DNA檢測結果，證實兩人確實沒有任何血緣關係，才立刻通知生育診所，後者也聯繫了男嬰的親生父母。

未料，男嬰親生爸媽決定爭取監護權。面臨訴訟，穆雷的家族律師認為一定會輸掉，於是她在2024年5月自願放棄了監護權，此後再也沒有看過寶寶。

如今，穆雷決定對診所提告，她在18日的記者會上表示，「我當時很高興，我成為了一名母親。他很漂亮又很完美，但也很明顯，有些地方出錯了。我的寶寶在基因上不是我的，身上沒有留著我的血，也沒有我的雙眼，但他現在是、也永遠是我的兒子。我永遠也無法完全復原，或者完全向前邁進，一部分的我將永遠思念著我的兒子，並且想要知道他會成為什麼樣的人。」

穆雷的律師沃爾夫（Adam Wolf）也說，「她清楚記得第一次看見寶寶時的震驚」，「這種錯誤在一間生育診所裡永遠也不應該發生，這是一起滔天大罪。」

「海岸生育專科診所」（Coastal Fertility Specialists）聲明，穆雷的案件是一起「獨立事件」，沒有其他患者受到影響，「這個錯誤被發現的同一天，我們立刻執行深入審查，實施額外保護措施，進一步保護患者，並且確保此類事件不再發生。」

儘管罕見，穆雷的案例卻不是史上首例。2011年，俄亥俄州一名女性因為診所弄錯胚胎，生下另一對父母的孩子。2019年，紐約一對夫妻為此起訴一間加州診所。同一年，2名加州女性互相生下了彼此的孩子。

皮尤研究中心（Pew Research Center）一項調查指出，隨著試管嬰兒等生育治療在全美日益普及，2018年至2023年期間成長33%，此類訴訟越來越多。最近一項私人研究發現，在該團隊分析的205起試管嬰兒糾紛中，胚胎混淆最為常見、占比高達95%，「過度依賴手動流程，不定期或跳過稽查、人為錯誤」，可能就是背後肇因。

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