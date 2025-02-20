川普廢掉「出生公民權」又受挫　下一戰恐前進最高法院

▲川普上任之後，簽署多項行政命令，試圖實現競選承諾。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國一間上訴法院19日裁定，不允許川普政府對特定移民的子女，終止出生公民權（birthright citizenship）。CNN指出，這項裁決可能把此案推向最高法院。

川普終止出生公民權的行政命令，先前被一名西雅圖法官下令禁止，原因是該命令與美國憲法相互牴觸。對此，司法部提出緊急請求，宣稱這是「川普總統修復美國移民體系、解決南部邊境持續危機」的一部分努力，希望解除禁令。

不過，位於舊金山的第9巡迴上訴法院，已於19日駁回司法部緊急請求。法院認為，川普政府沒有足夠證據，證明他們在這個爭端上可能取得成功，也因此未獲充分理由，要求法院緊急處置。

數十年來，根據一項1868年的美國憲法修正案，以及此前的另一項法規，美國公民身分被擴及至該國領土上出生的任何人，不論其父母的移民身分為何。不過，川普正在尋求對無證移民、持臨時簽證移民的子女，終止出生公民權。

CNN報導，第9巡迴上訴法院正在審理的這起案件，是針對出生公民權政策的幾個主要法律挑戰之一，也是第一個獲得上訴法院審理的法律挑戰。此案源自於華盛頓特區領導、4州民主黨總檢察長提出的訴訟，他們指出，「這不是一起關於『移民』的案件，而是關於第14修正案及聯邦法規，有意且明確把公民權利，置於總統提出條件或否決的權力之上。」