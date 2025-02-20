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Forever 21恐二度破產！傳積欠租金　最快3月關閉200間門市

▲Forever 21信義店開幕時相當風光。（圖／記者張一中攝）

▲Forever 21信義店開幕時相當風光，如今也已倒閉。（圖／資料照）

記者王佩翊／編譯

曾為全球快時尚代表品牌之一的Forever 21再度面臨財務困境，多名知情人士透露，Forever 21的美國營運公司預計最快3月啟動第二次破產程序，關閉超過200間門市，並為剩下的門市尋找買家，如果計畫失敗，將考慮二度聲請破產。

根據《彭博社》報導，Forever 21因為經營不善陷入財務危機，目前正在制定潛在的破產計畫，最快3月就會關閉其下至少200間門市，並尋找合適的買家接手剩餘的門市。

如果無法找到符合條件的投資者，Forever 21可能會清算剩下約350家門市的零售業務。Forever 21全盛時期曾在於美國擁有超過500家門市，全球門市數量更超過800家。

Forever 21的母公司Catalyst Brands表示，美國品牌授權經營公司正持續評估戰略選擇，包括潛在的出售可能性，同時也會致力於降低成本與調整門市規模。但目前尚未做出最終決定。如果程序不順利，將考慮二度聲請破產。

Forever 21部分即將關閉的門市早已長期處於虧損狀態，甚至多次拖欠權利金與租金。Forever 21於2019年首度聲請破產後，由美國連鎖百貨傑西潘尼（JCPenney）和SPARC集團共同成立合資公司Catalyst Brands，並將Forever 21納為子公司，持續維持營運。

目前Forever 21的商標及智慧財產權仍屬Authentic Brands所有，即使品牌被出售或清算，也會繼續授權給其他零售商與經銷商進行後續經營。

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