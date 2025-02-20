　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普裁員大刀砍向AI與晶片機構　500人飯碗不保

▲▼美國總統川普與領導「政府效率部門」的馬斯克等人，在白宮舉行記者會。（圖／路透）

▲美國國家標準與技術研究院（NIST）500人飯碗不保，美國人工智慧安全研究所也面臨裁員。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國政府裁員潮擴大，如今隸屬於商務部的國家標準與技術研究院（NIST）也受到影響，準備配合聯邦政府大規模精簡計畫，砍掉約500名試用期人員。

彭博報導，國家標準與技術研究院之前在拜登政府任內負責推動多項關鍵措施，包括半導體製造資金、人工智慧（AI）使用開發標準制定，但19日這天，已有多名員工接到即將被解雇的口頭通知。

受影響員工可能涵蓋拜登政府任內半導體投資計畫的一大部分人力，包括實施價值390億美元製造業激勵項目的辦公室近五分之三員工，以及負責110億美元研發項目的約三分之二人員。

NIST尚未立即回覆彭博社置評請求。上述人力精簡措施出台之際，正值川普政府新任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）上任，他上月曾稱，計畫審查拜登政府晶片計畫以及AI相關措施。報導稱，這波裁員也顯示出川普在AI政策上採取不同策略，注重促進創新，而非拜登政府著重的風險控管。

另外，美國人工智慧安全研究所（負責測試評估先進AI系統並制定標準）也可能面臨裁員。這機構是拜登政府2023年依據全面AI行政命令成立的附屬單位，但川普上任第一天就廢除這項法案。

川普政府縮減聯邦政府規模，解雇各聯邦機構試用期員工，這些人大多是年資第一年或第二年的人員。大規模人力精簡引發對於人才流失、研究出現斷層的擔憂疑慮，川普政府因此面臨多項訴訟。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
1.1億人恐受災！「小行星撞地球」最新機率曝光　NASA準備
百年名店出包！冰棒藏「整隻蟑螂」　急下架致歉
澳門夫妻跨海告別式...婉拒市府、新光三越致意
批iPhone 16e「吃相太難看」　果粉怒：不要怪一堆人跳
奪命影片曝！女遭輾血肉模糊慘死　司機肇逃4小時被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

淪人質近500天　以色列男獲釋返國才知「妻女全被殺」

英法傳組3萬人「安全保障部隊」赴烏！　1條件須美國點頭

打擊黑幫！　美列多個拉美販毒集團為「全球恐怖組織」

比爾蓋茲示警年輕人注意4事「非常可怕」：智力資源將變免費

川普廢掉「出生公民權」又受挫　下一戰恐前進最高法院

川普裁員大刀砍向AI與晶片機構　500人飯碗不保

1.1億人恐受災！「小行星撞地球」最新機率曝　NASA準備出手了

臉剛好對著水龍頭　女網紅被男友發現「浴缸中活活燙死」嚴重毀容

川普自稱「國王」嗨喊萬歲！　白宮還幫合成王冠照

美國烏克蘭總統互轟　范斯曝「大忌」警告澤倫斯基會後悔

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

李浚赫重現劉恩浩台詞　連主持人都融化惹

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

淪人質近500天　以色列男獲釋返國才知「妻女全被殺」

英法傳組3萬人「安全保障部隊」赴烏！　1條件須美國點頭

打擊黑幫！　美列多個拉美販毒集團為「全球恐怖組織」

比爾蓋茲示警年輕人注意4事「非常可怕」：智力資源將變免費

川普廢掉「出生公民權」又受挫　下一戰恐前進最高法院

川普裁員大刀砍向AI與晶片機構　500人飯碗不保

1.1億人恐受災！「小行星撞地球」最新機率曝　NASA準備出手了

臉剛好對著水龍頭　女網紅被男友發現「浴缸中活活燙死」嚴重毀容

川普自稱「國王」嗨喊萬歲！　白宮還幫合成王冠照

美國烏克蘭總統互轟　范斯曝「大忌」警告澤倫斯基會後悔

前助理欠債還拿她名義詐欺！　艾瑞絲討公道「卻遭暴力掐脖」

Lisa《白蓮花大飯店3》首映同款高跟鞋神到了　蝴蝶結＋水鑽英國皇室也愛穿

低總價躲不掉！　財部新規定「北市每坪120萬以上」算豪宅

金門「3車追撞」！他停等紅燈衰挨撞　肇事責任釐清中

金曲歌后遭狂粉當眾搶行李「指甲還被扯斷」！　經紀人曝：至今還在騷擾

賴清德提醒大專院校！　「跟中國交流要存有風險意識」

淪人質近500天　以色列男獲釋返國才知「妻女全被殺」

林岱樺喊司法干預初選　趙少康：「非賴系」陳亭妃遲早也出事

南非隊有3對兄弟檔　「11月弟弟」想要打大聯盟

7-11咖啡限時「買7送7」！思樂冰買1送1　228連假優惠來了

嘉義5歲童11天前才過生日　遇神壇惡火不幸喪命

國際熱門新聞

活煮龍蝦好殘忍？科學家首度證實「牠們經歷劇痛」

川普警告：第3次世界大戰不遠了！

中文AI將登場　蘋果iOS 18.4更新時間曝

被川普轟無能支持率剩4％　澤倫斯基回應

41歲「吳妹妹」日本拉客被逮！網見照驚喊：超正

最美雀士現身寧夏夜市！露肩貼身毛衣玩打靶

1個月內「只吃Subway」狠甩8公斤！

Fed會議紀錄公布「標普再創新高」　美股四大指數全面收漲

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

女18歲中樂透　爽玩10年卻後悔

小行星撞地球最新機率曝！　NASA準備出手

北韓軍俘虜坦言「想脫北」　南韓政府溫情喊話

川普批澤倫斯基「未經選舉的獨裁者」：促成和平否則就失去烏克蘭

還沒完！川普放話下個月宣布「一系列新關稅」

更多熱門

相關新聞

川普自稱「國王」　白宮還幫合成王冠照

川普自稱「國王」　白宮還幫合成王冠照

美國總統川普上任後，決定終止紐約市的「擁擠收費」計畫，而他更因此決定沾沾自喜，在個人社群平台上自稱「國王」，引發外界批評。

如何和川普打交道？　范斯曝大忌

如何和川普打交道？　范斯曝大忌

還沒完！川普放話下個月宣布「一系列新關稅」

還沒完！川普放話下個月宣布「一系列新關稅」

店員給錯彩券　女不爽刮開中6千萬頭獎

店員給錯彩券　女不爽刮開中6千萬頭獎

美國擬削減「駐中使領館人員」高達10％

美國擬削減「駐中使領館人員」高達10％

關鍵字：

美國裁員北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

王偉忠長文悼念大S

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

台積電魏哲家哭哭！　半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面