川普裁員大刀砍向AI與晶片機構　500人飯碗不保

▲美國國家標準與技術研究院（NIST）500人飯碗不保，美國人工智慧安全研究所也面臨裁員。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國政府裁員潮擴大，如今隸屬於商務部的國家標準與技術研究院（NIST）也受到影響，準備配合聯邦政府大規模精簡計畫，砍掉約500名試用期人員。

彭博報導，國家標準與技術研究院之前在拜登政府任內負責推動多項關鍵措施，包括半導體製造資金、人工智慧（AI）使用開發標準制定，但19日這天，已有多名員工接到即將被解雇的口頭通知。

受影響員工可能涵蓋拜登政府任內半導體投資計畫的一大部分人力，包括實施價值390億美元製造業激勵項目的辦公室近五分之三員工，以及負責110億美元研發項目的約三分之二人員。

NIST尚未立即回覆彭博社置評請求。上述人力精簡措施出台之際，正值川普政府新任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）上任，他上月曾稱，計畫審查拜登政府晶片計畫以及AI相關措施。報導稱，這波裁員也顯示出川普在AI政策上採取不同策略，注重促進創新，而非拜登政府著重的風險控管。

另外，美國人工智慧安全研究所（負責測試評估先進AI系統並制定標準）也可能面臨裁員。這機構是拜登政府2023年依據全面AI行政命令成立的附屬單位，但川普上任第一天就廢除這項法案。

川普政府縮減聯邦政府規模，解雇各聯邦機構試用期員工，這些人大多是年資第一年或第二年的人員。大規模人力精簡引發對於人才流失、研究出現斷層的擔憂疑慮，川普政府因此面臨多項訴訟。