打擊黑幫！　美列多個拉美販毒集團為「全球恐怖組織」

▲哥倫比亞毒梟集團兄弟檔於去年落網,警方破獲大量古柯鹼。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社華盛頓19日綜合外電報導

根據19日發布的聯邦通知,美國已將委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」、墨西哥毒梟「西納羅亞集團」和另外6個源於拉丁美洲的販毒集團列為「全球恐怖」組織。

法新社報導,這是川普政府加強打擊國內幫派成員,以及將無證或犯罪移民驅逐出境的最新舉措。

川普在1月20日重返白宮首日簽署一項行政命令,為這類舉措建立一套流程,並稱這些販毒集團「對國家安全構成的威脅超出傳統組織犯罪」。

擴大恐怖分子名單賦予美國政府更多打擊這類組織的能力。

墨西哥擔心美國將以此為藉口,在墨國領土打擊這些毒梟,有些共和黨議員一直呼籲當局這麼做。

除了阿拉瓜火車(Tren de Aragua)和西納羅亞集團(Sinaloa Cartel),美國政府認定為恐怖組織的還包括源於薩爾瓦多的國際犯罪集團MS-13、墨西哥毒梟海灣集團(Gulf cartel)、哈里斯科新世代(Jalisco New Generation Cartel)、東北集團(Cartel of the Northeast)、新米卻肯家族(New Michoacan Family)和聯合販毒集團(United Cartel)。

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)發布公告指出,這些團體中的個人是「已經或試圖以恐怖主義行為威脅美國國民安全或美國國家安全、外交政策或經濟的外籍人士」。

川普1月走馬上任後,旋即宣布美國南部邊境進入國家緊急狀態,並矢言將驅逐「數以百萬計」移民。

他主張,這些集團正在向美國輸入大量危險非法毒品,並涉及勒索、偷渡移民和其他暴力犯罪。

川普將邊境安全作為2024年總統大選的核心議題,他經常使用爆炸性語言將委內瑞拉移民稱為暴力罪犯,並指控各國清空監獄,將殺人犯和其他罪犯送到美國。