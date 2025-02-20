　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球首位出櫃伊斯蘭教領袖　遭「行刑式槍殺」

▲▼ 。（圖／翻攝自X@RevJide）

▲世界上第一位公開出櫃的伊斯蘭教57歲領袖穆辛亨德里克斯遭槍殺。（圖／翻攝自X@RevJide）

記者詹雅婷／綜合報導

世界上第一位公開出櫃的伊斯蘭教57歲領袖穆辛亨德里克斯（Muhsin Hendricks）15日在南非遭行刑式槍殺，事發當下，2名蒙面槍手朝車輛連續掃射，導致車上後座的穆辛亨德里克斯死亡。他生前在開普敦建立管理一座清真寺，為同性戀穆斯林提供支持。

衛報、BBC等報導，穆辛亨德里克斯事發當天外出替2對不同宗教信仰的異性戀夫妻主持婚禮，一共有2場，但當他主持完第一場婚禮前往第二場婚禮路途中，在沿海小城市Gqeberha遭行刑式槍殺，命喪車上，嫌犯後來逃離現場。警方針對此案表示，嫌犯殺人動機尚待釐清，案件仍在調查中。

南非2006年成為非洲第一個同性婚姻合法化的國家，但早在1996年，穆辛亨德里克斯就公開出櫃，主導「內圈」（The Inner Circle）作為同性戀穆斯林地下社交與支持團體，並在開普敦管理清真寺，其網站明確寫著「為酷兒穆斯林及邊緣化女性提供信奉伊斯蘭教的安全空間」。

穆辛亨德里克斯出生穆斯林家庭，曾與女子結婚生兒育女，隨後離婚，並在其父親去世8年後向家人公開自身性取向，並參與各種LGBTQ+倡議團體。

只不過當地同性戀仍面臨歧視與暴力。他曾在2022年紀錄片《激進者》（The Radical）之中提及針對他的威脅，有人建議他雇用保鑣，但他稱從不害怕遭到襲擊，堅稱「忠於自我需要，遠大於對死亡的恐懼」。

死訊傳出後，國際多個組織發聲譴責這起殺人命案。國際男女同志協會（ILGA World）執行董事埃爾特（Julia Ehrt）透過聲明表示，對於這起事件深感震驚，呼籲當局徹底調查這起令人擔憂的仇恨犯罪。

南非警方統計數據顯示，南非是世界上謀殺率最高的國家之一。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳曉官宣離婚前被爆「喝到爛醉」站不穩　畫面曝
2歲兒遭虐「1瓶奶撐1天」　土城狠父母移送畫面曝
「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！全場開罵
快訊／林岱樺再發聲！「粉身碎骨渾不怕　要留清白在人間」
台中女疑遭下藥性侵亡　父私刑1死1重傷！判刑定讞
林岱樺服務處現況曝！　選民求助目擊搜索傻眼
還沒完！川普放話下個月宣布「一系列新關稅」
洋將「日本找樂子」慘遭剝皮！導遊下跪贖人　哈孝遠證實
最大黃牛集團起訴！　「爆乳炫富」夫妻狠撈4千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1.1億人恐受災！「小行星撞地球」最新機率曝　NASA準備出手了

臉剛好對著水龍頭　女網紅被男友發現「浴缸中活活燙死」嚴重毀容

川普自稱「國王」嗨喊萬歲！　白宮還幫合成王冠照

美國烏克蘭總統互轟　范斯曝「大忌」警告澤倫斯基會後悔

還沒完！　川普放話下個月宣布加徵「一系列新關稅」

店員手滑給錯刮刮樂　女不爽刮開彩券「中6千萬頭獎」瞬間嗨爆

超仙！真人版「茉莉公主」碧綠雙眸驚豔全球　6年後現況曝光

全球首位出櫃伊斯蘭教領袖　遭「行刑式槍殺」

尹錫悅今出席內亂罪預審！　史上首位總統「接受刑事審判」

確定死刑！陸男砍殺「深圳日僑男童」一審判死　被告不上訴

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

1.1億人恐受災！「小行星撞地球」最新機率曝　NASA準備出手了

臉剛好對著水龍頭　女網紅被男友發現「浴缸中活活燙死」嚴重毀容

川普自稱「國王」嗨喊萬歲！　白宮還幫合成王冠照

美國烏克蘭總統互轟　范斯曝「大忌」警告澤倫斯基會後悔

還沒完！　川普放話下個月宣布加徵「一系列新關稅」

店員手滑給錯刮刮樂　女不爽刮開彩券「中6千萬頭獎」瞬間嗨爆

超仙！真人版「茉莉公主」碧綠雙眸驚豔全球　6年後現況曝光

全球首位出櫃伊斯蘭教領袖　遭「行刑式槍殺」

尹錫悅今出席內亂罪預審！　史上首位總統「接受刑事審判」

確定死刑！陸男砍殺「深圳日僑男童」一審判死　被告不上訴

深夜「無菜單日料」開箱！隱身逢甲商圈低調巷弄　預約才能吃到

去年新增節電48億度「達成率106％」　估2027年累計達206億度

國民黨推長照「賦稅改保險制」　最低每人每月增繳100至200元

竹聯幫主治喪名單「藍綠白大咖都上榜」　時力：人民如何信任司法？

英特爾分拆傳聞不斷　美國晶片大神：賤賣有前景的公司

女神李雅英來台代言五產品　推估進帳至少750萬收入大豐收

陳曉官宣離婚前「喝到爛醉」站不穩！3年前牽手陳妍希排隊…今斷開

10歲童遭同學「踢蛋蛋」臉秒發白　醫嚇傻：像被捏碎的果凍

10歲童「睪丸遭同學踢碎」！醫一看「慘況」驚：像被捏碎果凍

1.1億人恐受災！「小行星撞地球」最新機率曝　NASA準備出手了

惡霸撒嬌不願離開姐身旁　被她摸後瘋狂伸手示意不要停XD

國際熱門新聞

活煮龍蝦好殘忍？科學家首度證實「牠們經歷劇痛」

川普警告：第3次世界大戰不遠了！

中文AI將登場　蘋果iOS 18.4更新時間曝

被川普轟無能支持率剩4％　澤倫斯基回應

41歲「吳妹妹」日本拉客被逮！網見照驚喊：超正

最美雀士現身寧夏夜市！露肩貼身毛衣玩打靶

Fed會議紀錄公布「標普再創新高」　美股四大指數全面收漲

1個月內「只吃Subway」狠甩8公斤！

川普批澤倫斯基「未經選舉的獨裁者」：促成和平否則就失去烏克蘭

女18歲中樂透　爽玩10年卻後悔

路透民調：美國人憂心國家經濟走向　川普支持率下跌

北韓軍俘虜坦言「想脫北」　南韓政府溫情喊話

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

中國軍艦深入澳洲東南海域　距雪梨僅150浬

更多熱門

相關新聞

台鋼熊鷹狂轟19分擊倒資格賽南非隊！

台鋼熊鷹狂轟19分擊倒資格賽南非隊！

台鋼雄鷹昨天以1比11慘輸經典賽資格賽西班牙隊，今天對戰南非資格賽，火力全開，猛敲16支安打，其中顏郁軒、吳柏萱相繼開轟。雖然先發投手李欣穎僅投2局丟5分，但牛棚相繼登板踩煞車，台鋼終場19比7提前扣倒南非。

G7已五國表態！義參院副議長挺台　籲南非重新審視迫台遷駐處要求

G7已五國表態！義參院副議長挺台　籲南非重新審視迫台遷駐處要求

美媒譴責南非逼台遷館　「不排除美國將對南非加徵關稅或實施制裁」

美媒譴責南非逼台遷館　「不排除美國將對南非加徵關稅或實施制裁」

逼迫台灣遷駐處！美6眾議員致函川普　要求非洲成長法案排除南非

逼迫台灣遷駐處！美6眾議員致函川普　要求非洲成長法案排除南非

「謝謝你們救我」　虛弱狗狗咬吐司報恩

「謝謝你們救我」　虛弱狗狗咬吐司報恩

關鍵字：

伊斯蘭教南非

讀者迴響

熱門新聞

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

王偉忠長文悼念大S

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

台積電魏哲家哭哭！　半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

即／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手封鎖

曹興誠三度改口喊有黑手　謝寒冰酸：你搞得我好亂

iPhone 16e亮相！　蘋果3機型下架宣告「1規格」走入歷史

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面