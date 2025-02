全球首位出櫃伊斯蘭教領袖　遭「行刑式槍殺」

▲世界上第一位公開出櫃的伊斯蘭教57歲領袖穆辛亨德里克斯遭槍殺。(圖/翻攝自X@RevJide)

記者詹雅婷/綜合報導

世界上第一位公開出櫃的伊斯蘭教57歲領袖穆辛亨德里克斯(Muhsin Hendricks)15日在南非遭行刑式槍殺,事發當下,2名蒙面槍手朝車輛連續掃射,導致車上後座的穆辛亨德里克斯死亡。他生前在開普敦建立管理一座清真寺,為同性戀穆斯林提供支持。

衛報、BBC等報導,穆辛亨德里克斯事發當天外出替2對不同宗教信仰的異性戀夫妻主持婚禮,一共有2場,但當他主持完第一場婚禮前往第二場婚禮路途中,在沿海小城市Gqeberha遭行刑式槍殺,命喪車上,嫌犯後來逃離現場。警方針對此案表示,嫌犯殺人動機尚待釐清,案件仍在調查中。

The killing of Muhsin Hendricks, a prominent openly-gay imam, in South Africa has sent shockwaves through the LGBTQ community, with activists calling it a hate crime. pic.twitter.com/AneBULoZNf

南非2006年成為非洲第一個同性婚姻合法化的國家,但早在1996年,穆辛亨德里克斯就公開出櫃,主導「內圈」(The Inner Circle)作為同性戀穆斯林地下社交與支持團體,並在開普敦管理清真寺,其網站明確寫著「為酷兒穆斯林及邊緣化女性提供信奉伊斯蘭教的安全空間」。

穆辛亨德里克斯出生穆斯林家庭,曾與女子結婚生兒育女,隨後離婚,並在其父親去世8年後向家人公開自身性取向,並參與各種LGBTQ+倡議團體。

South African police are investigating the murder of Muslim cleric Muhsin Hendricks, shot dead on Saturday. While the motive is unclear, there are calls for police to probe it as a hate crime. Hendricks, 57, was known for advocating LGBTQ+ inclusivity in faith. pic.twitter.com/03qJiuvuXG