全球首位出櫃伊斯蘭教領袖　遭「行刑式槍殺」

▲世界上第一位公開出櫃的伊斯蘭教57歲領袖穆辛亨德里克斯遭槍殺。（圖／翻攝自X@RevJide）

記者詹雅婷／綜合報導

世界上第一位公開出櫃的伊斯蘭教57歲領袖穆辛亨德里克斯（Muhsin Hendricks）15日在南非遭行刑式槍殺，事發當下，2名蒙面槍手朝車輛連續掃射，導致車上後座的穆辛亨德里克斯死亡。他生前在開普敦建立管理一座清真寺，為同性戀穆斯林提供支持。

衛報、BBC等報導，穆辛亨德里克斯事發當天外出替2對不同宗教信仰的異性戀夫妻主持婚禮，一共有2場，但當他主持完第一場婚禮前往第二場婚禮路途中，在沿海小城市Gqeberha遭行刑式槍殺，命喪車上，嫌犯後來逃離現場。警方針對此案表示，嫌犯殺人動機尚待釐清，案件仍在調查中。

The killing of Muhsin Hendricks, a prominent openly-gay imam, in South Africa has sent shockwaves through the LGBTQ community, with activists calling it a hate crime. pic.twitter.com/AneBULoZNf — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 17, 2025

南非2006年成為非洲第一個同性婚姻合法化的國家，但早在1996年，穆辛亨德里克斯就公開出櫃，主導「內圈」（The Inner Circle）作為同性戀穆斯林地下社交與支持團體，並在開普敦管理清真寺，其網站明確寫著「為酷兒穆斯林及邊緣化女性提供信奉伊斯蘭教的安全空間」。

穆辛亨德里克斯出生穆斯林家庭，曾與女子結婚生兒育女，隨後離婚，並在其父親去世8年後向家人公開自身性取向，並參與各種LGBTQ+倡議團體。

South African police are investigating the murder of Muslim cleric Muhsin Hendricks, shot dead on Saturday. While the motive is unclear, there are calls for police to probe it as a hate crime. Hendricks, 57, was known for advocating LGBTQ+ inclusivity in faith. pic.twitter.com/03qJiuvuXG — BBC News Africa (@BBCAfrica) February 19, 2025

只不過當地同性戀仍面臨歧視與暴力。他曾在2022年紀錄片《激進者》（The Radical）之中提及針對他的威脅，有人建議他雇用保鑣，但他稱從不害怕遭到襲擊，堅稱「忠於自我需要，遠大於對死亡的恐懼」。

死訊傳出後，國際多個組織發聲譴責這起殺人命案。國際男女同志協會（ILGA World）執行董事埃爾特（Julia Ehrt）透過聲明表示，對於這起事件深感震驚，呼籲當局徹底調查這起令人擔憂的仇恨犯罪。

南非警方統計數據顯示，南非是世界上謀殺率最高的國家之一。