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美媒譴責南非逼台遷館　「不排除美國將對南非加徵關稅或實施制裁」

▲▼ 外交部。（圖／ETtoday資料照）

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

近期南非第二大政黨「民主聯盟」聯邦主席因訪台，遭中國政府宣布制裁，南非政府則加大對台施壓，要求台灣代表處在今年3月底前遷出首都，更試圖將我駐處降級並更名為「貿易辦事處」。美國媒體《極限新聞》（Newsmax）刊登前美國國防部長辦公室網路安全政策主任、退役上校米爾斯（John Mills）專文提到，南非近期因各種議題受到川普負面關注，如今更成為首個試圖將台灣代表處遷出首都的國家，「不排除美國將對南非加徵關稅或實施制裁」。

近期南非政府再次要求台灣代表處遷出首都，台灣外交部已拒絕此要求，並譴責此舉「單方面違反協議內容」。米爾斯在文中提到，南非已經展現了多項與中國靠攏，並與西方對抗的行為，去年南非總統拉瑪佛薩（Cyril Ramaphosa）赴北京訪問後與中國國家主席習近平發表聯合聲明。

米爾斯指出，隨著中國影響力崛起，南非選擇與「金磚國家」（BRICS）緊密結盟，「南非正變得更加暴力且難以治理」。文中亦引用《歐洲保守派》雜誌（The European Conservative）專欄作家德雷爾（Rod Dreher）的文章表示，「若承認南非的民主轉型並未成功，將是西方政治和意識形態上的巨大挫敗」。

米爾斯指出，川普已經注意到南非的舉動，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）更在 X 宣布不出席本月在南非舉行的G20外長會議，「對於拉瑪福薩而言，台灣成為其執行這些惡意行動最容易的目標」。米爾斯更列舉多國重要官方人士公開譴責南非，並表示支持台灣，「與台灣站在一起」的立場，如美國參議員克魯茲（Ted Cruz）表示「強迫台灣代表處遷館損害美國及盟友的國家安全利益」；參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）也表示「美國必須支持台灣，並對南非採取強硬立場」，同時要求將南非從非洲成長與機會法（AGOA）貿易計畫中剔除，並強調「美國不該對那些優先考慮中國，而非民主夥伴關係的國家提供貿易優惠」。

米爾斯亦提及美國多位眾議員譴責南非霸凌台灣的行為，眾議員金映玉（Young Kim）要求南非「停止當中國共產黨傀儡」並強調她與「台灣站在一起」；眾議員格林（Mark Green）同樣不滿南非的行為，砲轟南非選擇屈服於中共壓力「是個錯誤的決定」。

《極限新聞》（Newsmax）首席政治評論員兼駐白宮特派員吉茲（John Gizzi）發表專文，回顧台灣在南非反種族隔離運動期間，曾公開呼籲釋放遭監禁長達 28 年的曼德拉（Nelson Mandela）。如今，南非政府屈從中國壓力，損害與台灣數十年來的友好關係，吉茲指出，「美國許多友台人士對此感到不滿」。

文中提到，曼德拉在 1994 年就任南非總統翌日，曾親自會見台灣總統李登輝與外交部長，並承諾「儘管計畫承認中國，但不會拋棄（台灣）這位對南非忠誠的朋友」。曼德拉的前副外長巴哈得（Aziz Pahad）回憶道，曼德拉對此深有感觸：「在接受了這麼多幫助之後，你不能就這樣拋棄朋友。」因此，曼德拉試圖維持「兩個中國政策」，直到 1998 年中國強硬要求他與台灣斷交，並僅承認北京的共產政權為「唯一的中國」，曼德拉當時坦言，他為這個決定「痛苦掙扎」。

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